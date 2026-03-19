Απρόβλεπτες και καθόλα ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει η δράση εγκληματικών στοιχείων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τέσσερις εγκληματικές ενέργειες σε βάρος μελών της ίδιας οικογένειας στην επαρχία Αμμόχωστο μέσα σε λίγους μήνες.

Αυτή τη φορά, γάζωσαν τα σπίτια δύο αδελφών στην Αγία Νάπα, που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν γύρω στις 2 π.μ. σήμερα, στις οικίες 67χρονου και 60χρονου. Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι στο πρώτο σπίτι ρίχθηκαν τρεις πυροβολισμοί και στο δεύτερο τέσσερις, με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία των δύο οικιών. Και οι δύο είναι συγγενικά πρόσωπα επιχειρηματία, ο οποίος το καλοκαίρι έγινε στόχος άλλων δύο εγκληματικών ενεργειών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, εξάλλου, άγνωστοι έριξαν πυροβολισμούς στην οικία προσώπου το οποίο σχετίζεται και πάλι με τον επιχειρηματία. Οι πυροβολισμοί που έπληξαν την οικία ρίχθηκαν στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025, την ώρα που οι ιδιοκτήτες της βρίσκονταν εντός αυτής. Ωστόσο, δεν έγινε καταγγελία στην Αστυνομία, που έλαβε πληροφορία για την εγκληματική ενέργεια 13 ώρες αργότερα. Όπως διαπιστώθηκε, εναντίον της κατοικίας, η οποία βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, ρίχθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί που προήλθαν από πυροβόλο αυτόματο όπλο. Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σημειώνεται πως στις 26 Ιουλίου σε πολυσύχναστο υποστατικό, που διατηρεί ο ίδιος επιχειρηματίας στην Αγία Νάπα, εντοπίστηκε αμυντική χειροβομβίδα, έπειτα από προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην Αστυνομία και σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο χώρος, που ήταν κατάμεστος από κόσμο, είχε εκκενωθεί.

Στις 17 Αυγούστου, εξάλλου, άγνωστοι προειδοποίησαν και πάλι για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον ίδιο χώρο, ο οποίος εκκενώθηκε και έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε. Τα κίνητρα των δραστών, που δεν εντοπίστηκαν, εκτιμήθηκε τότε πως είχαν σχέση με οικονομικές διαφορές.