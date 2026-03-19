Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διορίζονται οι υπαξιωματικοί στην Εθνική Φρουρά, προωθεί το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, με επίκεντρο την ανέλιξη των υπαξιωματικών, την αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού με αυξημένα προσόντα.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, με το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ να προτείνουν την επέκταση του ανώτατου ηλικιακού ορίου για συμμετοχή σε επιλογική διαδικασία διορισμού ως Υπαξιωματικού από τα 26 στα 32 έτη. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα διορισμού των επιτυχόντων σε βαθμό ανώτερο του λοχία, δηλαδή οι επιτυχόντες να εισέρχονται ως επιλοχίες μέχρι και αρχιλοχίες και στη μισθολογική κλίμακα Α8.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν στη συζήτηση επί της αρχής, αποσκοπεί στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του στρατεύματος, ιδιαίτερα σε θέσεις που απαιτούν αυξημένα προσόντα, εξειδίκευση και ακαδημαϊκή κατάρτιση. Όπως επισημάνθηκε, η υφιστάμενη κατάσταση δεν επιτρέπει σε αρκετούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καθώς το ηλικιακό όριο των 26 ετών θεωρείται περιοριστικό για άτομα που έχουν ήδη αποκτήσει πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους ή άλλες επαγγελματικές δεξιότητες.

Στόχος του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ είναι να διευρύνουν τη δεξαμενή υποψηφίων και να προσεγγίσουν πρόσωπα με ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, σε συγκεκριμένα πόστα. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση προσωπικού δεν περιορίζεται σε γενικές στρατιωτικές ειδικότητες, αλλά επεκτείνεται και σε τομείς όπου απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ή τεχνικά προσόντα.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς κ. Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάγκη αφορά πρόσωπα με ιδιαίτερα προσόντα για συγκεκριμένες θέσεις και πως, εάν δεν δοθούν ορισμένα κίνητρα ή διευκολύνσεις, δεν θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους. Όπως σημείωσε, το στράτευμα αναζητούσε άτομα με πολύ εξειδικευμένα πτυχία, τα οποία δεν εντοπίζονται εύκολα στην αγορά, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των προσώπων που αναζητούνται είναι πολύ μικρός και δεν αναμένεται να δημιουργήσει αδικίες σε βάρος των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών.

Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, οι επιτυχόντες θα μπορούν να εισέρχονται στον στρατό είτε με τον βαθμό του Επιλοχία είτε με τον βαθμό του Αρχιλοχία, ανάλογα με τα προσόντα και τις ανάγκες της υπηρεσίας.