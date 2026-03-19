Συζήτηση επί της αρχής, στην πρόταση του ΓΕΕΦ και του ΥΠΑΜ, για την τροποποίηση του συστήματος αξιολόγησης για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, με βασική πρόνοια την κατάργηση της ποσόστωσης της βαθμολογίας των Αξιωματικών που αποφοιτούν από σχολές πολέμου όπως Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και η Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ), πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά την συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η κατάργηση της σύγκρισης της επίδοσης ενός αποφοίτου με τη βαθμολογία του πρωτεύσαντος από την σχολή κάθε χρονιάς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροποποίησης, από τη στιγμή που ένας Αξιωματικός ολοκληρώνει επιτυχώς τη σχολή, η αξιολόγησή του δεν πρέπει να εξαρτάται από τη σχετική απόσταση που τον χωρίζει από τον πρώτο της Σχολής. Όπως επισημάνθηκε, οι μέσοι όροι και οι συνολικές επιδόσεις μεταβάλλονται από έτος σε έτος, γεγονός που καθιστά προβληματική τη σύγκριση με βάση τον πρωτεύσαντα, αφού κάθε σειρά σπουδαστών και κάθε ακαδημαϊκή χρονιά έχουν διαφορετικά δεδομένα.

Για παράδειγμα, αν μία χρονιά ο πρωτεύσας μπορεί να επιτύχει υψηλή βαθμολογία και ένας άλλος απόφοιτος να υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με αυτή τη βαθμολογία, ενώ άλλη χρονιά, ο πρώτος μπορεί να συγκεντρώσει χαμηλότερη βαθμολογία και άλλοι απόφοιτοι να εμφανίζονται συγκριτικά πιο κοντά στην κορυφή. Με αυτή τη λογική, υποστηρίχθηκε ότι δεν μπορεί η επίδοση να καθορίζεται κάθε φορά με βάση τον πρωτεύσαντα, καθώς οι συνθήκες και τα δεδομένα διαφέρουν.

Παράλληλα, εκφράστηκε η θέση ότι για το θέμα των προαγωγών πρέπει να αξιολογούνται συνολικά όλα τα στοιχεία της σταδιοδρομίας του κάθε αξιωματικού και όχι να παραγνωρίζεται η ανάγκη για ουσιαστική διάκριση μεταξύ πολύ καλών και άριστων υποψηφίων, ιδιαίτερα σε θέσεις αυξημένων απαιτήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε ότι μπορεί να είναι ορθή η κατάργηση των ποσοστών σε συνάρτηση με τον πρωτεύσαντα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αποδυναμωθεί συνολικά το σύστημα αξιολόγησης.

Διαφωνία με την προτεινόμενη αλλαγή εξέφρασε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ο οποίος ανέφερε ότι στις αξιολογήσεις έπρεπε να προστίθενται κριτήρια και όχι να αφαιρούνται. Όπως σημείωσε, ενδέχεται να δημιουργηθούν αδικίες σε βάρος όσων είχαν κριθεί με βάση το υφιστάμενο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δημιουργηθούν αιχμές για άνιση μεταχείριση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων περιπτώσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Σιζόπουλος, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να προσδιορίζεται η επίδοση του κάθε αξιωματικού με βάση την επίδοση του πρωτεύσαντα της Σχολής. «Πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση των ικανοτήτων του κάθε αξιωματικού και της δικής του βαθμολογίας. Απόλυτη, αντικειμενική, χρόνο με τον χρόνο αξιολόγηση δεν υπάρχει γιατί κάθε χρόνο τα δεδομένα (σ.σ στη σχολή) είναι διαφορετικά».

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση ανάγεται στο 2019, επί αρχηγίας του αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη. Όπως εξήγησε το Υπουργείο Άμυνας, η καθυστέρηση στην προώθησή της οφείλεται στις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθέτησαν όσοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ανέφερε σήμερα ότι «μια σταδιοδρομία δεκαετιών στον Στρατό δεν μπορεί να κρίνεται από το 17,8 ή το 18,2. Δεν μπορεί αυτό να συνιστά σοβαρό κριτήριο. Πρέπει να ενταχθούν πολύ περισσότερα δεδομένα στις αξιολογήσεις, όπως ο χρόνος σε θέσεις ευθύνης, η υπηρεσία σε μονάδες και γενικότερα η συνολική εμπειρία».

Κοινή συνισταμένη όλων των πλευρών και των βουλευτών και του ΓΕΕΦ αλλά και του ΥΠΑΜ, είναι πως στη διαδικασία αξιολόγησης για προαγωγή σε ανώτερο βαθμό πρέπει να εισαχθούν περισσότερες μεταβλητές που θα καταδεικνύουν την πραγματική αξία του κάθε αξιωματικού.