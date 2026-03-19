Άρχισαν να ηχούν γύρω στις 5 το απόγευμα οι σειρήνες στις Βάσεις Ακρωτηρίου, ενώ μήνυμα λήφθηκε για υπό εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια, με τη λήξη του συναγερμού να σημειώνται λίγα λεπτά αργότερα και τις απαγορεύσεις στη διακίνηση να αίρονται.

Τη σχετική πληροφορία επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε πως οι Βρετανικές Βάσεις είχαν στείλει μήνυμα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης

Λίγο λεπτά αργότερα στάληκε μήνυμα για λήξη του συναγερμού.

ΚΥΠΕ