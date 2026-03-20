Βίαιη εκτόνωση αδρανούς αερίου που χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης, σημειώθηκε γύρω στη 1:15 το μεσημέρι της Πέμπτης, σε σταθμό της Α.Η.Κ. στο Βασιλικό, της επαρχίας Λάρνακας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και συγκεκριμένα κατά την αντικατάσταση κυλίνδρων αυτόματης πυρόσβεσης, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια υλικού από τον κύλινδρο και τον τραυματισμό δύο υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι ενώ αρχικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε λόγο για έκρηξη, στη συνέχεια διευκρίνισε πως επρόκειτο για βίαιη εκτόνωση αδρανούς αερίου.

Οι εργασίες πραγματοποιούνταν από ιδιωτική εταιρεία. Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παραδόθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, για μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λεμεσού.

Πρόκειται για 41χρονο ο οποίος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και κρατήθηκε για νοσηλεία προληπτικά, και 42χρονο ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και πήρε εξιτήριο.

Την υπόθεση διερευνούν τόσο η Αστυνομία όσο και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας