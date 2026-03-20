Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατήλθαν λίγο μετά τις 9 το πρωί εργαζόμενοι στην εταιρεία Goldair Handling Cyprus Ltd στο αεροδρόμιο Λάρνακας, που ασχολείται με την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών. Τα απεργιακά μέτρα των εργαζομένων, που έχουν διαφορές με την εταιρεία, θα διαρκέσουν μέχρι τις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχει μικρό κύκλο εργασιών και από την απεργία επηρεάζονται δύο πτήσεις.

Η διαφορά των εργαζομένων τους με την εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες από τις συντεχνίες, προέκυψε όταν αποφασίστηκε από την Goldair Handling Cyprus Ltd να μειώσει τον κύκλο εργασιών της και να υπάρξει πλεονασμός 117 ατόμων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αποδέχθηκαν μεταφορά τους στους άλλους δύο παρόχους, Swissport και Skyserve, ωστόσο 30 άτομα δεν αποδέχθηκαν, αφού τους προσφέρθηκαν, όπως αναφέρουν, υποδεέστεροι όροι εργασίας.

Μιλώντας στο philenews o Γιώργος Χρίστου, οργανωτικός γραμματέας της ΣΕΚ, ανέφερε πως οι διαφορές ξεκίνησαν όταν η εταιρεία τον περασμένο Δεκέμβριο αποφάσισε πως δεν θα εξυπηρετεί, πλέον, όλες τις αεροπορικές εταιρείες και «θα άφηνε κόσμο να μετακινηθεί στις άλλες δύο εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης». Ωστόσο, όπως σημείωσε, κάποιοι υπάλληλοι αποφάσισαν να μην μετακινηθούν σε άλλες εταιρείες, αφού είχαν αλλαγή καθηκόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο μισθός τους.

«Υπάρχουν 30 άτομα που είναι τώρα εκτός εργασίας και η εταιρεία τους πλήρωσε ό,τι τους χρωστούσε, πλην κάποιων επιδομάτων που εμείς διεκδικούμε. Οι λόγοι της απεργίας είναι επειδή η εταιρεία δεν τήρησε τις συλλογικές συμβάσεις κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους 30, αλλά και τους 117», πρόσθεσε, τονίζοντας πως είχε δοθεί δεκαήμερη προειδοποίηση για τη στάση εργασίας στην εταιρεία, που είχε κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Εργασίας και στη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports.

«Ο σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε επιβάτες, είναι, όμως, το τελευταίο μέτρο που μας έμεινε για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να αποδοθούν στους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο σκοπός μας και απολογούμαστε στο κοινό», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως αναμένεται η ανταπόκριση της εταιρείας και της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των εργαζομένων.