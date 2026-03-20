Σήμερα υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας HELI COMPANY Σλοβακίας για τη μίσθωση τεσσάρων ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας τη Συμφωνία υπέγραψε ο Διευθυντής Άμυνας κος Παναγιώτης Συμεού και εκ μέρους της εταιρείας HELI COMPANY ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Dzurus Josef.

Η συμφωνία αφορά ελικόπτερα πυρόσβεσης τύπου BLACK HAWK, τα οποία θα ενισχύσουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται από 1η Απριλίου 2026 έως και την 31η Οκτωβρίου 2026, με δικαίωμα επέκτασης για 30 ημέρες, εάν αυτό καταστεί επιχειρησιακά αναγκαίο.

Το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών όσον αφορά τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών.