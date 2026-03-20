Το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει την Κύπρο έντυσε ξανά το Τρόοδος στα λευκά, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες σε όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται εκεί.

Χρήστης της σελίδας «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook δημοσίευσε βίντεο από την χιονόπτωση στην πλατεία Τροόδους.

Βίντεο ανάρτησε και το Kitasweather, σχολιάζοντας ότι παρατηρήθηκε χιονόπτωση αλλά και χαλαζόπτωση.

Το Kitasweather εκτιμά ότι η χιονόπτωση θα συνεχίσει κατά διαστήματα μέχρι τουλάχιστον την 25η Μαρτίου.

Χιονόπτωση στην κορυφή του Τροόδους επηρεάζει την οδική κυκλοφορία

Λόγω χιονόπτωσης και πυκνής ομίχλης η οποία παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, όλοι οι δρόμοι στην περιοχή έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, και είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.