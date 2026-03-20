Σε ισχύ τίθεται κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί από το πρωί του της Παρασκευής μέχρι αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τις δυτικές και νότιες περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάζουν μεταβολές και θα ενισχύονται κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται τοπικά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, φτάνοντας μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε ευάλωτες περιοχές.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τις Αρχές να καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.

Αναλυτικά ο καιρός

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, αρχικά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά θα παρατηρείται τοπικά αραιή ομίχλη η οποία θα διαλυθεί πολύ σύντομα, ενώ αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα δυτικά. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Το απόγευμα, κυρίως στα νοτιοδυτικά θα πνέουν παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργά τα απόγευμα στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικά κυρίως στα δυτικά και νότια, τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα ή παρατεταμένα. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ, ενώ στα δυτικά, στα νότια και τοπικά στα ανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα βόρεια και ανατολικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και ταραγμένη μέχρι κυματώδης στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.