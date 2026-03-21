Σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός τροφίμων επιμένει να πιέζει τα νοικοκυριά, τα νέα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και την πλατφόρμα «e-kalathi» αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή πραγματικότητα: για τα ακριβώς ίδια προϊόντα, οι καταναλωτές στην Κύπρο ενδέχεται να πληρώνουν έως και 13,2% περισσότερα, ανάλογα με την υπεραγορά που θα επιλέξουν. Η πιο πρόσφατη σύγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (16/3/2026) επικεντρώθηκε σε 253 απόλυτα κοινά προϊόντα. Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η επιλογή καταστήματος, αλλά και συγκεκριμένων προϊόντων, μπορεί να προσφέρει στον κάθε καταναλωτή την ευκαιρία να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό για τα καθημερινά του ψώνια.

Συγκεκριμένα, το κόστος του ίδιου ακριβώς καλαθιού στην ακριβότερη υπεραγορά αγγίζει τα €1.126,60, ενώ στην φθηνότερη περιορίζεται στα €994,99. Η διαφορά των €131,61 αποδεικνύει ότι ο σωστά ενημερωμένος καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει ένα σεβαστό ποσό σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο Εμπορίου, η κατάταξη των εφτά υπεραγορών παραμένει σταθερή εδώ και πέντε μήνες, δείχνοντας μια παγιωμένη τιμολογιακή πολιτική από την πλευρά των λιανοπωλητών.

Πέραν της σύγκρισης μεταξύ των υπεραγορών, το γενικό Παρατηρητήριο για τον Φεβρουάριο, το οποίο καλύπτει 400 καταστήματα παγκύπρια, καταγράφει μεικτή εικόνα. Ο ετήσιος πληθωρισμός συγκρατήθηκε στο +0,1%, ωστόσο ορισμένες κατηγορίες παρουσίασαν ακραίες διακυμάνσεις.

Τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα «πρωταγωνίστησαν» με αύξηση 20% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ τα κατεψυγμένα κρέατα (πανέ/προψημένα) ανέβηκαν κατά 16,1%.

Στον αντίποδα, τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση -31,2%, ενώ μικρότερες μειώσεις είδαμε στη ζάχαρη (-4,5%) και τα ζυμαρικά (-3,1%).

Καθώς πλησιάζουμε στη γιορτή του Πάσχα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη ξεκινήσει συστηματική καταγραφή για τα είδη κρέατος (αμνοερίφια, χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο). Προϊόντα ωστόσο που για ανεξήγητο λόγο είναι εκτός της εφαρμογής e-kalathi (www.e-kalathi.gov.cy) για να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη τις τιμές των κρεάτων στις 17/3/2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση. Η τιμή του κρέατος αμνοεριφίων (€13,25 φέτος) είναι ακριβότερη κατά 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 21% ακριβότερη με το Πάσχα του 2025, του χοιρινού κρέατος παραμένει αναλλοίωτη, ενώ του μοσχαρίσιου παρουσιάζει αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα.