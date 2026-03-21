Λόγω κατολισθήσεων χώματος και πετρών σε σημείο του δρόμου Λευκάρων – Βαβατσινιάς, ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση ενώ σήμερα αναμένεται να διεξαχθούν εργασίες καθαρισμού του.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, δεν παρατηρείται οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα που να επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή της τροχαία κίνησης.

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, λόγω της εκτέλεσης εργασιών πιθανόν να επηρεάζεται η κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο και καλεί όλους να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.