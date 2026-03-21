Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρέασαν διάφορες περιοχές της Κύπρου, καταγράφοντας συνολικά 25 περιστατικά.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, από τα περιστατικά αυτά τα πέντε αφορούσαν πυρκαγιές, τα 19 ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκε και μία ψευδής κλήση.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν την Υπηρεσία στην ανταπόκριση σε 10 περιστατικά παγκύπρια, κυρίως για μετακινήσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Συγκεκριμένα, στην Λευκωσία καταγράφηκαν τρεις κλήσεις, εκ των οποίων δύο αφορούσαν μετακίνηση δέντρων και μία πλημμυρισμένο υπόγειο. Στην επαρχία Λεμεσού σημειώθηκαν τέσσερα περιστατικά, που περιλάμβαναν δύο μετακινήσεις δέντρων και δύο αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υποστατικά.

Παράλληλα, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε μία κλήση για μετακίνηση δέντρου στην Πύλα, ενώ στην επαρχία Πάφου καταγράφηκαν δύο περιστατικά άντλησης νερού από υπόγεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή, καλώντας το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών.