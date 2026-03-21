Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν την περιοχή.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστά ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 10:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Νέα προειδοποίηση για καταιγίδες pic.twitter.com/84zNaSLD3W — CYMET (@CyMeteorology) March 21, 2026

Η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα παράλια και στα ορεινά αλλά σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται και χαλαζόπτωση. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια και στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 21 εκατοστά.