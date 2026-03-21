Την κλοπή των προτομών των ηρώων στη Γερμασόγεια καταγγέλλει δημόσια σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας κάνοντας λόγο για μια πράξη που θίγει ευθέως την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Σε ανάρτηση, ο Χρίστος Παπαμιχαήλ καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να σβήσουν την προσφορά και τον ηρωισμό των ανθρώπων που τιμώνται μέσα από τα μνημεία.

«Η κλοπή των προτομών των ηρώων της Γερμασόγειας δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού. Είναι μια ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας. Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες πράξεις μπορούν να σβήσουν την προσφορά και τον ηρωισμό αυτών των ανθρώπων, κάνουν μεγάλο λάθος. Ο ηρωισμός τους δεν κλέβεται, δεν καταστρέφεται και δεν ξεχνιέται. Η κοινωνία μας οφείλει να σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και να διαφυλάξει την ιστορική της ταυτότητα».