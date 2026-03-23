Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις των ταξιδιωτικών συμβουλών που εξέδωσε πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο για την Κύπρο εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο των Βρετανοκυπρίων, με επιστολή του προς τον βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουντι.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η τρέχουσα περίοδος αβεβαιότητας, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει στην έκδοση αυστηρών ταξιδιωτικών συμβουλών, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων και διακοπών, με σημαντικές συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.

Με την περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, η Κύπρος προετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες, με τον τουριστικό τομέα να έχει ήδη προβεί σε εκτεταμένες προετοιμασίες για την προβολή του νησιού, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ο ρόλος της Κύπρου στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι για περισσότερες από δύο δεκαετίες η χώρα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό ξένων υπηκόων από περιοχές κρίσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρέχοντα ρόλο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προεδρία.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και της βρετανικής κυβέρνησης να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών τους στο εξωτερικό και τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, ζητά την επανεξέταση των συμβουλών, ώστε να αποτυπώνουν, όπως τονίζουν, μια πιο ισορροπημένη και αναλογική εκτίμηση της κατάστασης.

Σημειώνει δε ότι η υφιστάμενη διατύπωση των ταξιδιωτικών συμβουλών ενδέχεται να πλήξει την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού, με πιθανές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις.

«Η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη, αλλά ο κίνδυνος τρομοκρατικής δραστηριότητας αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περιοχή», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Τέλος η επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρετανοκυπρίων καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να εξετάσει επειγόντως το ζήτημα, ζητώντας αναθεώρηση των οδηγιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων είναι οργάνωση που προωθεί τα κυπριακά συμφέροντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Λονδίνου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά καιρούς έχει απευθύνει επιστολές τόσο σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ όσο και σε άλλους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται με την λύση του Κυπριακού, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την επιστολή υπογράφουν οι: Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Νεοφύτου, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Δρ Ηλίας Δινένης, Παντελής Δημοσθένους, Τζον Στεργίδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ