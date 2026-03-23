Παρά τις πολύ ευεργετικές βροχές του φετινού υδρολογικού έτους, που είχαν ως αποτέλεσμα την τέταρτη καλύτερη εισροή της δεκαετίας στα φράγματα, η κατάσταση με τα αποθέματα νερού παραμένει οριακή, δεν έχει δημιουργηθεί υδατική ασφάλεια και απαιτείται η ενσυνείδητη περισυλλογή στη χρήση του, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννα Οικονομίδου.

Ειδικότερα η κ. Οικονομίδου είπε ότι οι βροχές των τελευταίων ημερών έφεραν πολύ σημαντική ενίσχυση στα αποθέματα της Κύπρου, αφού το τελευταίο τριήμερο η εισροή νερού στα φράγματα ανήλθε στα 12,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, Πρόκειται, συνέχισε, για την μεγαλύτερη τριήμερη εισροή νερού που καταγράφηκε από τον Ιανουάριο του 2020, προσθέτοντας πως η πληρότητα των φραγμάτων, κατά την 23η Μαρτίου, ανερχόταν γύρω στο 26,9%.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «για πρώτη φορά φέτος ξεπερνάμε την περσινή αντίστοιχη μέρα που η πληρότητα ήταν στο 24,7%».

Περαιτέρω η κ. Οικονομίδου είπε πως από την αρχή του υδρολογικού έτους η συνολική εισροή έφτασε τα 59,8 εκ. κυβικά μέτρα που αποτελεί επίδοση αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ενώ φαίνεται να είναι η τέταρτη καλύτερη εισροή της δεκαετίας.

Ακολούθως ανέφερε ότι στις 23 Μαρτίου υπερχείλισε και το φράγμα της Αρμίνου που προστίθεται στα υπόλοιπα μικρά φράγματα που υπερχείλισαν και συγκεκριμένα τα φράγματα Ξυλιάτου, Αργάκας, Πωμού, Καλοπαναγιώτη, Κλήρου, Σολέας και Λυμπιών.

Σημείωσε ωστόσο πως παρά τη σημαντική βελτίωση, τα αποθέματα είναι κάτω του 1/3 της συνολικής χωρητικότητας των φραγμάτων και “δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο”. Πρόσθεσε ότι το ΤΑΥ είναι συγκρατημένο καθώς στόχος του δεν είναι να διασφαλίσει επάρκεια νερού μόνο για φέτος, αλλά και για τις χρονιές 2027-2028″.

Η βροχόπτωση κατά τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος Απριλίου είναι καθοριστική για την αξιολόγηση της κατάστασης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα σχέδια διαχείριση ξηρασίας για καθορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης άντλησης από κάθε φράγμα, είπε. Συμπλήρωσε ότι η προσπάθεια για επάρκεια νερού είναι συλλογική και συνεπώς οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν τη συνετή, υπεύθυνη κατανάλωση νερού κα οι ΕΟΑ να συνεχίσουν τα έργα για να μειώσουν τις απώλειες στα δίκτυά τους.

Ερωτηθείσα για κριτική που ασκείται για το νερό που χάνεται στα φράγματα που υπερχειλίζουν, είπε πως το νερό δεν χάνεται καθώς εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς. Αναφορικά με το φράγμα Αρμίνου είπε πως “από την αρχή του υδρολογικού έτους έχουμε μεταφέρει από την Αρμίνου στο Κούρρη τροφοδοτώντας τον νότιο αγωγό ποσότητα νερού που αντιστοιχεί δύο φορές στη χωρητικότητα του φράγματος”.

Στο 149% της κανονικής η βροχόπτωση τον Μάρτιο

Εξάλλου, στο 149% της κανονικής για τον Μάρτιο έφτασε η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, καταγράφηκε βροχόπτωση 92,4 χιλιοστά μέχρι τις 23 Μαρτίου, που φτάνει στο 149% της κανονικής για τον μήνα.

Σημειώνεται, δε, ότι από αυτά, τα 37,3 χιλιοστά καταγράφηκαν το τελευταίο τριήμερο, ποσοστό που ξεπερνά το 60% της κανονικής για τον μήνα.