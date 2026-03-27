Κάνοντας αναφορά στον ευρύτερο ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να διαδραματίσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής είπε ότι η χώρα «όπως καλά είναι γνωστό», δίνει έμφαση στο ανθρωπιστικό πεδίο.

«Εννοούμε και πράττουμε ως προς τούτο, δεν διακηρύσσουμε ανέξοδα και με αδράνεια», είπε ο κ. Κόμπος, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να ξεχάσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση που συνεχίζει να παραμένει κρίσιμη στη Γάζα». Ανέφερε ότι, μέσα σε αυτή την περιφερειακή κρίση έφτασε χθες στη Γάζα φορτίο ποσότητας περίπου 900 τόνων, μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια.

Η αναχώρηση έγινε στις 17 Μαρτίου και ξεκίνησε ήδη η διανομή, είπε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών το φορτίο περιλαμβάνει ιατρικό εξοπλισμό, θερμοκοιτίδες νεογνών, εξοπλισμό καταφυγίου και ήδη διατροφής.

Το δρομολόγιο, ανέφερε, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή οργανισμών του ΟΗΕ, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και της Γαλλίας αξιοποιώντας τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ «και σε απόλυτο συντονισμό με τη UNOPS, άλλη μία δηλαδή, περίπτωση συνεργασίας με τα ΗΕ».

