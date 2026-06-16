Αριθμό ευρημάτων για συγκεκριμένα πρόσωπα αναμένεται να περιλαμβάνει το πόρισμα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής της Διαφθοράς για τα όσα προβάλλονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Όσοι σχετίζονται με την Αρχή κατά της Διαφθοράς τηρούν σιγή ιχθύος για την υπόθεση. Άλλωστε, οι λειτουργοί του σώματος που εμπλέκονται στις έρευνες έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Την ίδια ώρα, ο επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της διασφάλισης πλήρους εχεμύθειας, ώστε να αποφευχθούν διαρροές σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Παρ΄ όλα αυτά από πηγές προσκείμενες σε κύκλους που έχουν γνώση του ερευνητικού έργου, κάνουν λόγο για πόρισμα που περιλαμβάνει ευρήματα, τα οποία δεν θα αφήσουν αδιάφορη την κυπριακή κοινωνία. Βέβαια, οι πληροφορίες αυτές δεν είχαν συγκεκριμενοποιηθεί.

Αυτό αποδίδεται στην προσπάθεια να μην υπάρξουν διαρροές. Επιπλέον, πριν δημοσιοποιηθεί κάτι για το αποτέλεσμα της διερεύνησης των όσων προσάπτονται στο βιβλίο, θα ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Η ουσία είναι ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει ανακοίνωση για το πόρισμα, το οποίο όπως πάντα εγκρίνεται από τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, πριν δοθεί στη δημοσιότητα. Αυτό που θα διαπιστωθεί είναι ποιους θα αγγίζουν τα όποια ευρήματα και ποιας μορφής θα είναι αυτά.

Με βάση τη νομοθεσία «αποστολή της Αρχής είναι η λήψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, της εφαρμογής, προόδου, διαχείρισης και αξιολόγησης της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς».

Το δε άρθρο 14 της νομοθεσίας προνοεί ότι «σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαπιστώνει εμπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος διαφθοράς, συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στον Έφορο Φορολογίας, μαζί με τις αναγκαίες πληροφορίες ή/και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της, στον βαθμό που αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά νόμον εξουσιών και αρμοδιοτήτων του».

Όπως κατά κόρον έχει γραφτεί, η έρευνα για το Κράτος Μαφία είχε δρομολογηθεί από το 2023 και άρχισε την άνοιξη του 2024, με την Αρχή να διασφαλίζει ότι της ομάδας των λειτουργών επιθεώρησης θα ηγείται πρόσωπο διεθνούς κύρους με εμπειρίες και παραστάσεις από πανομοιότυπα ερευνητικά εγχειρήματα.

Το κατάλληλο άτομο βρέθηκε στο πρόσωπο της Αυστραλής, Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ, η οποία ανέλαβε επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας και μαζί με τους Χαρίλαο Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου, συνθέτει το τιμ των λειτουργών επιθεώρησης.

Ήδη για τους σκοπούς της έρευνας έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε να ξεπερνά το €1.3 εκατ.

Η έρευνα εστίασε στους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» για φερόμενα γεγονότα μετά το διαζύγιό Ρώσου ολιγάρχη. Ο Δρουσιώτης ενέπλεξε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην υπόθεση, προβάλλοντας ισχυρισμούς για τη σχέση του με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Κάνει αναφορές και σε κατ΄ ισχυρισμό επιλήψιμες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης και μεταφορές κεφαλαίων. Εμπλέκει τότε μέλη της νομοθετικής εξουσίας στα όσα προσάπτει.

Όπως είναι καλά γνωστό, ο Αναστασιάδης με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του, αλλά και σε συνεντεύξεις του, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα όσα του χρεώνονται. Κινήθηκε νομικά κατά του συγγραφέα. Επιπλέον, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «Ο Συκοφάντης» στην προσπάθειά του να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του Δρουσιώτη.