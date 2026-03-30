Ανατροπή στο θέμα των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Στο παρά ένα η Βουλή φαίνεται να κάνει πίσω μετά και τις αντιδράσεις εντός και εκτός των κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, δε φαίνεται να συγκεντρώνονται οι 38 ψήφοι που απαιτούνται για την τροποποίηση του Συντάγματος. Και αυτό γιατί εντός τους ΔΗΣΥ διαφάνηκαν ρήγματα και ορισμένοι βουλευτές δε θα υπερψήφιζαν το νομοσχέδιο.

Γί αυτό και ο βουλευτής Νίκος Τορναρίτης κατέθεσε σήμερα τροπολογία στη Βουλή με την οποία καταργείται η οποιαδήποτε εξουσία θα δίνονταν στην ΚΥΠ για παρακολούθηση τηλεφώνων χωρίς την έγκριση από δικαστή.

Με την τροπολογία αυτή οι οποιαδήποτε παρακολούθηση τηλεφώνων θα γίνεται πλέον είτε από την ΚΥΠ είτε από την Αςτυνομία με δικαστικό διάταγμα. Εξελίξεις αναμένονται εντός της επόμενης συνεδρίας της Ολομέλειας.

Ιδού η τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Τορναρίτης:

Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εικοστής Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος (Αρ. 1) του 2026»

​​Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου,με το οποίο τροποποιείται το Άρθρο 17 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος (β).

Επεξήγηση:

​Με την προτεινόμενη τροπολογία διαγράφεται η διαδικασία άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας άνευ δικαστικού διατάγματος προς το συμφέρον της πρόληψης και αντιμετώπισης δραστηριοτήτων, σε περίπτωση επικείμενου, σοβαρού και έκτακτου κινδύνου ή απειλής για την ασφάλεια και την κυριαρχία της Δημοκρατίας, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να αφορούν μόνο την προσθήκη και άλλων αδικημάτων στον κατάλογο αδικημάτων για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας με δικαστικό διάταγμα.

-​ Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις.