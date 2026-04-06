Στα 33,9% είναι η πληρότητα των φραγμάτων, σε καλύτερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο αλλά όχι αρκετά ικανοποιητικά για να είμαστε ξέγνοιαστοι για τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο Μάριος Χατζηκωστής, Πρώτος Τεχνικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Η καλύτερη εισροή μήνα ήταν αυτή του Μαρτίου, είπε.

Ο κ. Χατζηκωστής ανέφερε ότι η πληρότητα στα φράγματα σήμερα είναι στο 33,9% και η αποθηκευμένη ποσότητα είναι 98,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η συνολική εισροή του τελευταίου τριημέρου ήταν 3,75 εκατομμύρια κ.μ., ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής σημειώνοντας ότι η συνολική εισροή από την 1η Οκτωβρίου ήταν 81 εκατομμύρια κμ.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, σημείωσε, αφού πέρσι τέτοια ημέρα η πληρότητα ήταν στο 24,1%, στα 70 εκατομμύρια κ.μ.

«Είμαστε αρκετά καλύτερα από πέρσι, αλλά όχι αρκετά ικανοποιητικά για να είμαστε ξέγνοιαστοι για τα επόμενα χρόνια», είπε.

Ερωτηθείς, είπε «πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί με τη χρήση του νερού», αφού, όπως σημείωσε, οι ανομβρίες όπως διαφάνηκε είναι συχνό φαινόμενο και χειροτερεύουν.

«Φέτος φανήκαμε τυχεροί», είπε ο κ. Χατζηκωστής σημειώνοντας ότι οι καλές εισροές στα φράγματα από τον Οκτώβρη και μετά ήταν σωτήριες.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηκωστή, η καλύτερη εισροή μήνα ήταν αυτή του Μαρτίου. «Πολύ σπάνιο φαινόμενο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο Μάρτης ήταν καλύτερος από όλους τους προηγούμενους μήνες του χειμώνα.

ΚΥΠΕ