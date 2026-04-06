Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου εισάγει ο νόμος που ενέκρινε σήμερα η Βουλή.

Μέσω της σχετικής τροποποίησης, εκσυγχρονίζονται τόσο οι διαδικασίες συνεδρίασης του ΙΣΚ, όσο και το πλαίσιο άσκησης εποπτείας του ιατρικού επαγγέλματος, ενώ παράλληλα καθορίζονται αυστηρότερα κριτήρια για την παροχή υπηρεσιών από γιατρούς που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Στις βασικές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ΙΣΚ, περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση της τηλεδιάσκεψης ως ισότιμης μορφής συνεδρίασης, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του Συμβουλίου να συμμετέχουν εξ αποστάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων, καθώς προβλέπεται πλέον ότι η ειδοποίηση των μελών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, τα οποία αναγνωρίζονται ως νόμιμος τρόπος πρόσκλησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη ρύθμιση που διασφαλίζει ότι η λειτουργία του Συμβουλίου παραμένει έγκυρη ακόμη και σε περίπτωση κενής θέσης μέλους, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Ταυτόχρονα, καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι περιπτώσεις πρόωρης λήξης της θητείας μέλους, όπως καταδίκη για ποινικό αδίκημα, ανικανότητα άσκησης καθηκόντων, αδικαιολόγητες απουσίες από συνεδριάσεις ή κατάχρηση εξουσίας.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται επίσης η ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από ιατρούς τρίτων χωρών στην Κύπρο.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, το Ιατρικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι σχετικές υπηρεσίες δεν παρέχονται στη Δημοκρατία.

Η διαδικασία συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως η προσκόμιση άδειας άσκησης επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης, πλήρους επαγγελματικού βιογραφικού, στοιχείων των ασθενών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν και ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής σχετικών αιτήσεων μέσω ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Παράλληλα, ενισχύεται και η απαίτηση το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους γιατρούς, το οποίο αναβαθμίζεται από «στοιχειώδες» σε «πολύ καλό».

Ενισχύονται επίσης, οι πειθαρχικές αρμοδιότητες του Ιατρικού Συμβουλίου, το οποίο αποκτά τη δυνατότητα επιβολής ποινών σε περιπτώσεις ανάρμοστης ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, όπως επίπληξη, προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος ή διαγραφή από το μητρώο ενώ αυστηροποιείται το πλαίσιο των ποινών, καθώς αυξάνεται σημαντικά το ανώτατο ύψος των διοικητικών προστίμων, το οποίο πλέον ανέρχεται έως τις €25.000.

Τέλος, διασφαλίζεται το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά αποφάσεων του Συμβουλίου, ενισχύοντας το πλαίσιο ένδικης προστασίας των επηρεαζόμενων επαγγελματιών.