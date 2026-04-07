Λεφτά με ουρά αναμένονται το καλοκαίρι του 2026 σε δήμους της επαρχίας Πάφου από τους πολιτικούς γάμους, αφού μετά από ένα σύντομο μούδιασμα που προκάλεσε και στην δραστηριότητα αυτή η περιφερειακή σύρραξη στη Μέση Ανατολή, πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί για τα καλά.

Αυτό τονίζουν στον «Φ» αρμόδιοι από τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Ακάμα, επισημαίνοντας ότι με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων σε Ιράν και Ισραήλ και κυρίως μετά την εμπλοκή της Κύπρου λόγω Βρετανικών Βάσεων, παρατηρήθηκε ένα πάγωμα των αιτήσεων και συνεχείς τηλεφωνικές παρεμβάσεις ενδιαφερομένων για να διευκρινισθεί η κατάσταση και το μέλλον των κρατήσεων τους.

Πλέον όμως, έχει ξεκαθαρισθεί ότι η Κύπρος ούτε εμπλεκόμενο μέρος στη σύρραξη είναι, ούτε και διατρέχει κίνδυνο όπως τα γειτονικά κράτη του Κόλπου, επεσήμαναν οι ίδιοι παράγοντες. Γι’ αυτό και τις τελευταίες εβδομάδες το κλίμα έχει αναστραφεί και πάλι, με τις αιτήσεις και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέλεση πολιτικών γάμων να επιστρέφουν στα υψηλά επίπεδα της προ σύρραξης περιόδου.

Από τις αρχές του χρόνου κιόλας, το καλεντάρι των τελετών αυτών σε Πάφο, Πέγεια και Γεροσκήπου είχε σχεδόν κλείσει, με ζευγάρια από κάθε γωνιά της Ευρώπης να κλειδώνουν ημερομηνία και χώρο για την γιορτινή τους μέρα. Παρά την αναμενόμενη αναταραχή που προκαλεί ένας πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πάφο εκτιμούν πλέον ότι και η φετινή χρονιά θα αποτελέσει συνέχεια των πολύ καλών στον κλάδο χρονιών 2024 και 2025.

Σύμφωνα με την αρμόδια λειτουργό του γραφείου τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Ακάμα, Μαρία Γιάγκου, μάλιστα το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στην Πέγεια οι κρατήσεις δεν γίνονται πλέον μόνο για το 2026, αλλά φθάνουν μέχρι και για τα επόμενα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Γιάγκου, στην Πέγεια γίνονται πλέον κρατήσεις ακόμη και για το 2027. Γεγονός, επισημαίνει, που καταδεικνύει τόσο την δημοφιλία της περιοχής μεταξύ των ξένων τουριστών, όσο και την επαναφορά της βιομηχανίας τέλεσης πολιτικών γάμων στα πολύ υψηλά επίπεδα που ίσχυαν προ πανδημίας.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της επαναφοράς της κανονικότητας στον κλάδο αφού αυτός αποτελεί ένα από τα κυριότερα οικονομικά έσοδα των περισσότερων Δήμων της Πάφου, που παραδοσιακά θεωρούνται από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς σε διεθνές επίπεδο για την τέλεση των πολιτικών γάμων.