Νέες συλλήψεις αναμένονται σε σχέση με την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στο Τραχώνι, η οποία ξεκίνησε από ανήλικους και στη συνέχεια έλαβε διαστάσεις, με την εμπλοκή και των γονέων τους.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού εξακολουθούν να νοσηλεύονται τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρό τραυματισμό στη γνάθο και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κύκλος των συλλήψεων αναμένεται να μεγαλώσει τις επόμενες ώρες, καθώς έχουν ήδη εκδοθεί νέα δικαστικά εντάλματα εναντίον και άλλων εμπλεκομένων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από καβγά μεταξύ ανήλικων ελληνοκυπριακής και συριακής καταγωγής, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί αλλά και εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα.

Όπως μας αναφέρθηκε, αιτία της συμπλοκής φαίνεται να ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των ανηλίκων, οι οποίες φαίρεται να ξεκίνησαν από το το σχολικό περιβάλλον όπου φοιτούν. Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί.

Οι ανήλικοι φαίνεται να διευθέτησαν ραντεβού κοντά σε εκκλησία στο Τραχώνι και κάποια στιγμή στο σημείο έσπευσαν και οι γονείς των εμπλεκόμενων ανηλίκων και από τις δύο πλευρές, για να πάρουν τον λόγο. Αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, η παρουσία τους φαίνεται να οδήγησε σε περαιτέρω ένταση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει νέα συμπλοκή, αυτή τη φορά και μεταξύ γονέων.

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ πίσω από την υπόθεση φαίνεται να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα.