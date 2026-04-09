Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανταποκρίθηκε σε σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Τραχωνίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου, στο οποίο ενεπλάκη ομάδα νεαρών και αλλοδαποί.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, τρία άτομα τραυματίστηκαν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Διενεργείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για πιθανά αδικήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με ρατσιστικό κίνητρο.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν αυτό καταστεί δυνατό, αναφέρουν οι αρχές των βρετανικών βάσεων.