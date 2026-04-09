Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 12,9% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 και έφτασε τις 13.837, σε σύγκριση με 12.256 κατά την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την έκδοση της έκθεσης “Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων” που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.

Κατά τον Μάρτιο 2026, αναφέρει, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.817, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με 4.422 τον Μάρτιο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 5,9% στις 3.710 από 3.504 τον Μάρτιο 2025.

Oι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 10,9% και έφτασαν τις 10.627, σε σύγκριση με 9.585 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.615 ή 34,0% ήταν καινούρια και 7.012 ή 66,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση από 1.027 στα 822.

Tο μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 στο 36,0% (από 43,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,8% το 2026), ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων παρέμεινε στα ίδιο επίπεδο (στα 4,9%). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των υβριδικών (από 42,9% σε 50,3%).

Oι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 64 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, από 38 την ίδια περίοδο του 2025.

Oι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.731 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 1.448 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,5%. Συγκεκριμένα, τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 55,3% στα 233, τα οχήματα ενοικίασης κατά 43,1% στα 73, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 34,1% στους 59 και τα ελαφρά φορτηγά κατά 13,5% στα 1.366.

Oι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 29 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 60 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Oι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 22,4% στις 1.191 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 973 την ίδια περίοδο του 2025.

