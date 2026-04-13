Για επιβεβαίωση των σοβαρών και διαχρονικών αδυναμιών στο σύστημα ελέγχου, συντήρησης και διαχείρισης των υφιστάμενων κτηρίων κάνει λόγο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) σε ανακοίνωσή του για την τραγική εξέλιξη μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων.

«Η τραγωδία αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό», σημειώνει ο ΣΑΚ, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο κτήριο είχε ήδη κηρυχθεί ακατάλληλο από τον περασμένο Μάρτιο, και είχε αποσταλεί και σχετική ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

«Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών επιβολής μέτρων και άμεσης παρέμβασης, όταν η επικινδυνότητα είναι γνωστή και καταγεγραμμένη», προσθέτει.

Επισημαίνει, παράλληλα ως ακόμη κρίσιμη διάσταση του προβλήματος το γεγονός ότι επικίνδυνες ή προβληματικές οικοδομές εξακολουθούν να ενοικιάζονται, συχνά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα ή την επαρκή ενημέρωση να αξιολογήσουν τον κίνδυνο.

Σε ευθυγράμμιση με τις θέσεις της τεχνικής κοινότητας και του ΕΤΕΚ, ο ΣΑΚ υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης και ελέγχου, με υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση κτηρίων από αδειούχους επαγγελματίες, δημιουργία μητρώου καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης των οικοδομών, υποχρεωτική άρση επικινδυνότητας με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θεσμοθέτηση υποχρεωτικού αποθεματικού ταμείου συντήρησης για κοινόκτητες οικοδομές, εκσυγχρονισμού του πλαισίου διαχείρισης οικοδομών, αλλά και ενίσχυση των αρμόδιων αρχών με ουσιαστικές εξουσίες για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση σε επικίνδυνες οικοδομές.

ΚΥΠΕ