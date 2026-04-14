Την επαναφορά πρότασης για συνολική διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών ζητά η Ένωση Δήμων Κύπρου, καλώντας Πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις, με αφορμή και την κατάρρευση οικοδομής στη Λεμεσό το Μεγάλο Σάββατο.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Ένωση Δήμων αναφέρει ότι είχε καταθέσει σχετική ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τις 2 Νοεμβρίου 2022, χωρίς, όπως σημειώνει, να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Αναφέρει επίσης ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το σοβαρό πρόβλημα της επικινδυνότητας των οικοδομών», προσθέτοντας πως η μεταφορά της αρμοδιότητας από τους Δήμους στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δεν αρκεί χωρίς τα αναγκαία νομοθετικά εργαλεία.

Όπως σημειώνει, η πρόταση που επαναφέρει προβλέπει, μεταξύ άλλων, σύσταση Ανεξάρτητου Φορέα Ελέγχου Επικινδυνότητας Οικοδομών, με δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης ή εξέτασης καταγγελιών, καθώς και λήψης νομικών μέτρων με ταχείες διαδικασίες.

Προβλέπει επίσης εξουσία του Φορέα να απαιτεί από ιδιοκτήτες την άρση της επικινδυνότητας εντός καθορισμένης προθεσμίας και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προχωρεί ο ίδιος σε επιδιόρθωση ή κατεδάφιση, ολική ή μερική.

Η Ένωση Δήμων εισηγείται ακόμη όπως παρέχεται δυνατότητα λήψης άμεσων μέτρων ασφαλείας χωρίς προειδοποίηση όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για πρόσωπα ή κίνδυνος υλικών ζημιών, καθώς και δημιουργία ειδικού ταμείου, χρηματοδοτούμενου από το κράτος, για κάλυψη των εξόδων άρσης της επικινδυνότητας και της λειτουργίας του Φορέα.

Παράλληλα, προτείνεται μηχανισμός ανάκτησης των εξόδων από τους ιδιοκτήτες μέσω δικαστικών μέτρων.

Καταληκτικά, η Ένωση Δήμων αναφέρει πως «δεν πρόκειται για έλλειψη λύσεων», αλλά για «αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων», τονίζοντας ότι η δημόσια ασφάλεια απαιτεί σχέδιο, τεχνογνωσία και αποφασιστικότητα, πριν, όπως σημειώνει, υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.