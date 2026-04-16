Δέκα οδηγοί έχασαν την άδεια οδήγησής τους μετά την εφαρμογή του μέτρου από την Τροχαία με την προϋπόθεση να είναι θετικοί σε νάρκοτεστ και άλκοτεστ.

Η απόφαση λήφθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά που διαπιστώθηκε ότι δεκάδες οδηγοί πιάνουν τιμόνι ενώ έκαναν προηγουμένως χρήση ναρκωτικών ή είχαν καταναλώσει αλκοόλ ή και τις δύο ουσίες μαζί, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε έξι ημέρες, 10 οδηγοί έχασαν την άδεια οδήγησής τους, είτε γιατί πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι, είτε γιατί είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η αποστέρηση της άδειάς τους έγινε άμεσα και παράλληλα ενημερώθηκε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για καταχώρηση της απόφασης αυτής στα συστήματά του, ώστε στην περίπτωση που εντοπιστούν εκ νέου στο τιμόνι ενώ έχουν στερηθεί της άδειας, να καταλήξουν στο Δικαστήριο.



Σύμφωνα με την απόφαση της Τροχαίας, όταν ένας οδηγός εντοπιστεί θετικός μετά από νάρκοτεστ, τότε χάνει την άδεια οδήγησης αμέσως.

Για να την αποκτήσει εκ νέου δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αφού θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ότι είναι «καθαρός» από ναρκωτικά και να έχει εξεταστεί από Ιατροσυμβούλιο ότι είναι ικανός για να οδηγεί.

Στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί θετικός σε άλκοτεστ, τότε το αν θα απωλέσει ή όχι το δικαίωμα να οδηγεί, θα εξαρτηθεί από την ποσότητα αλκοόλ που θα έχει στο αίμα του.

Αν το όριο είναι 22mg και ο ελεγχόμενος έχει ένδειξη πέραν των 72mg, τότε προσμετρείται ως πρώτη φορά και αν συλληφθεί εκ νέου, τότε θα χάνει άμεσα την άδειά του.

Επίσης στην περίπτωση ενός νέου οδηγού (δηλαδή του προσώπου που έχει εξασφαλίσει άδεια οδήγησης πρόσφατα) ή αφορά επαγγελματία οδηγό ή ηλικιωμένο, τότε θα του αφαιρείται άμεσα η άδεια, αν η ένδειξη σε αλκοόλ είναι πάνω από τα 9mg.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα στην Αστυνομία να αφαιρεί άδειες οδήγησης, έχει παραχωρηθεί από τον υπουργό Μεταφορών, μετά τη διαπίστωση ότι πολλά δυστυχήματα συμβαίνουν με αιτία την κατανάλωση ναρκωτικών ή αλκοόλ.