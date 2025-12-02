Πέραν των 4.500 οδηγών εντοπίστηκαν φέτος να οδηγούν είτε υπό την επήρεια αλκοόλ, είτε ναρκωτικών, είτε και τα δύο μαζί, σ’ έναν συνδυασμό που σε κάποιες περιπτώσεις είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Φέτος μετρούμε μέχρι στιγμής 43 νεκρούς σε ισάριθμα θανατηφόρα δυστυχήματα, σε σύγκριση με 36 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 41 νεκρούς πέρσι κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή φέτος έχουμε δύο νεκρούς περισσότερους σε σχέση με πέρσι, χρονιά που παρουσίασαν αύξηση οι θάνατοι από τροχαία.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, σχολιάζοντας στον «Φ» την κατάσταση φέτος, ανέφερε ότι «παρατηρείται ένας ιδιαίτερα ψηλός αριθμός θυμάτων μοτοσικλετιστών κάτι που ως Τροχαία μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Παρά τις επαφές με οργανώσεις μοτοσικλετιστών που είχαμε από τις αρχές του έτους και την επισήμανση των κινδύνων αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας, φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν λάβει τα μηνύματα», ανέφερε. Ο κ. Ευριπίδου επισήμανε το ανησυχητικό φαινόμενο που παρατηρείται φέτος και επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Τροχαία, όπου νεαρά άτομα τα οποία δεν μπορούν να οδηγούν, λόγω ηλικίας, μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτες, εντούτοις τις εγγράφουν σε γονείς ή παππούδες, με προσωρινή ασφάλεια και τις οδηγούν χωρίς εμπειρία, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά φέτος μοιραίες οδικές συγκρούσεις. Οι νεκροί μοτοσικλετιστές φέτος έφτασαν τους 16, ενώ πέρσι όλο τον χρόνο είχαμε 12.

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται φέτος είναι οι παρανομίες των οδηγών που τις θεωρούν ως μικροπαραβάσεις αλλά κοστίζουν τελικά ζωές. Ως τέτοιες αναφέρθηκε στις επαναστροφές, τη στάθμευση στο αντίθετο ρεύμα, τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση και τη μη χρήση ζώνης ασφάλειας. Είναι γι’ αυτό, πρόσθεσε ο διευθυντής Τροχαίας που από αυτό τον μήνα θα υπάρξουν αυξημένοι έλεγχοι, τόσο για τις σοβαρές αιτίες πρόκλησης δυστυχημάτων αλλά και αυτές που θεωρούνται ως ασήμαντες. Ήδη, ανέφερε ο κ. Ευριπίδου, οι καταγγελίες φέτος για τροχαίες παραβάσεις είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι.

Αναφορικά με τον 13χρονο που βρέθηκε στο τιμόνι και ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, ο διευθυντής Τροχαίας ανέφερε ότι είναι αδιανόητο ένα παιδί τόσο χρονών να οδηγεί αυτοκίνητο και επισήμανε την ευθύνη των γονιών να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε οχήματα, όταν δεν έχουν ακόμα αποκτήσει άδεια οδήγησης.

Όσον αφορά στο άλκοτεστ, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ενόψει των γιορτών οι έλεγχοι θα αυξηθούν, ενώ για το νάρκοτεστ, ανέφερε ότι τα τεστ είναι περιορισμένα αφού το Κρατικό Χημείο μόνο ένα ορισμένο αριθμό δειγμάτων μπορεί να διεκπεραιώσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», φέτος μέχρι και τον Οκτώβριο, έγιναν 3.226 καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες 869 καταγγελίες οδηγών που εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ. Μόλις πρόσφατα, οδηγός που εντοπίστηκε θετικός και στις δύο αυτές ουσίες, ενεπλάκη σε τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ένας ποδηλάτης στη Λεμεσό. Επίσης πριν λίγα χρόνια σε άλλη οδική σύγκρουση, οδηγός που επίσης ήταν θετικός σε αλκοόλ και ναρκωτικά, είχε σκοτώσει άλλον οδηγό οχήματος στη Λεμεσό και καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ ετών, η οποία στη συνέχεια μειώθηκε στα 6,5 χρόνια. Συνολικά την τελευταία τριετία εντοπίστηκαν 13.380 οδηγοί θετικοί στο άλκοτεστ και άλλοι 3.333 σε νάρκοτεστ.