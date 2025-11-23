Ακόμη ένα μαύρο ξημέρωμα στη Λεμεσό, με την πόλη να μετρά πλέον 15 νεκρούς στην άσφαλτο από την αρχή του χρόνου. Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στον παραλιακό δρόμο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, όταν 26χρονος Ελληνοκύπριος οδηγός, θετικός σε αλκοόλ και ναρκωτικά και σύμφωνα με μαρτυρίες κινούμενος με αυξημένη ταχύτητα, παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη από τη Συρία. Πρόκειται για τον Ahmad Al Matar, αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τα φώτα τροχαίας του Εναερίου. Όπως δήλωσε από το σημείο ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ο 26χρονος οδηγούσε σαλούν όχημα με δυτική κατεύθυνση, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε τον νεαρό ποδηλάτη, ο οποίος κινείτο επίσης στον παραλιακό δρόμο. Ακολούθως, το αυτοκίνητο του 26χρονου, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονη και ακινητοποιήθηκε εντός της διαχωριστικής νησίδας του δρόμου. Ως αποτέλεσμα, ο 20χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο 26χρονος και η 48χρονη δεν τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός υπεβλήθη σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 49μg% αντί 22μg%, καθώς και σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, με θετική ένδειξη. Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του ποδηλάτη, ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι οι εξετάσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Υπάρχει, ωστόσο, μαρτυρία πως ο 20χρονος ποδηλατούσε εντός του οδοστρώματος και δεν έφερε προστατευτικό κράνος, παρά το γεγονός ότι στο παραλιακό μέτωπο υπάρχει ποδηλατόδρομος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο σημείο της σύγκρουσης, στο σημείο που κατέληξε το ποδήλατο και στο τελικό σημείο ακινητοποίησης του οχήματος, κάτι που σύμφωνα με την Τροχαία καταδεικνύει αυξημένη ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σημαντική θεωρείται επίσης και μαρτυρία αστυνομικού που βρισκόταν σε προηγούμενα φώτα τροχαίας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο 26χρονος οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είχε παραβιάσει το κόκκινο φως στο σύστημα φωτοεπισήμανσης στην προηγούμενη συμβολή, παράβαση που επιβεβαιώνεται από σχετική καταγραφή.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του διάρκειας έξι ημερών.