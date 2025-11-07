Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, με θύμα τον Γεώργιο Γεωργίου, 51 ετών, τέως από τη Λεμεσό.

Γύρω στις 8:30 το βράδυ, 41χρονος Βούλγαρος οδηγούσε βαν αυτοκίνητο στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λεμεσό κι ενώ βρισκόταν πάνω στην αερογέφυρα Μονής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, που οδηγούσε εξ αντιθέτου κατευθύνσεως 51χρονος Ε/Κ, ο οποίος έφερε προστατευτικό κράνος.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 41χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 48mg% αντί 22mg%. Του διενεργήθηκε και νάρκοτεστ με αρνητική ένδειξη. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βαν θα οδηγηθεί σήμερα στις 10:30 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζει η Τροχαία Λεμεσού