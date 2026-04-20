Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, με τον Υπουργό Άμυνας να καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκαιρα τα στοιχεία τους έως τις 3 Μαΐου 2026. Παράλληλα, γνωστοποίησε σημαντικές αλλαγές, όπως τη χορήγηση επιπρόσθετων μορίων αλλά και την κατάργηση των θέσεων υπηρεσίας κληρωτών στο Υπουργείο και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας:

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Άμυνας, με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ.

Η πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη και θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι και την 3η Μαΐου 2026, αποτελεί ένα εργαλείο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας ταχύτητα και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η δημιουργία της προέκυψε από την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων, που διευκολύνουν τόσο τους στρατευσίμους και τις οικογένειές τους όσο και το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία κατάταξης.

Καλώ, λοιπόν, όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας, ώστε να επωφεληθούν από τη χορήγηση 20 επιπρόσθετων μορίων, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά την επιλογική διαδικασία για την κατανομή σε Όπλα και Σώματα, όσο και κατά την τοποθέτησή τους σε Μονάδες.

30 επιπλέον μόρια θα χορηγηθούν, επίσης, σε όλους όσοι παρουσιαστούν για εξέταση στις επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές που θα λειτουργήσουν πριν την κατάταξη.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία κατάταξης, ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό και χρήσιμα έντυπα για την κατάταξη της νέας ΕΣΣΟ υπάρχουν από τώρα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας στην κατηγορία «Κατάταξη 2026 ΕΣΣΟ».

Παρακαλούνται όλοι οι στρατεύσιμοι της 2026 ΕΣΣΟ όπως, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, εισέλθουν στην πλατφόρμα, προβούν με ιδιαίτερη προσοχή στις απαραίτητες ενέργειες συμπλήρωσης των στοιχείων τους και υποβάλουν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τονίζεται κατηγορηματικά ότι μετά την οριστική υποβολή των στοιχείων, καθώς και μετά τη λήξη της προθεσμίας λειτουργίας της πλατφόρμας, δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση ή προσθήκη για τυχόν λανθασμένες καταχωρήσεις ή παραλείψεις.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι χρήστες να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και σοβαρότητα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των στοιχείων τους.

Απορίες και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες της πλατφόρμας κατά τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων επιλύονται μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Κατάταξης, στη τηλεφωνική γραμμή 1430, η οποία λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 17:00 και κατά τις αργίες από 08:00 έως 13:00.

Με την ευκαιρία που μου δίδεται σήμερα, επιθυμώ να ανακοινώσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

Έχουμε αποφασίσει ότι, κατά την επόμενη κατάταξη νεοσυλλέκτων οπλιτών, καταργούνται οι θέσεις υπηρεσίας κληρωτών στο Υπουργείο Άμυνας και στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αισθήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας που διέπει τη λειτουργία της Πολιτείας και των θεσμών της, του περιορισμού περιστατικών τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις άνισης μεταχείρισης.

Παρά το γεγονός ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, η επιλογή οπλιτών για υπηρεσία στο Υπουργείο Άμυνας βασιζόταν σε συγκεκριμένα, αντικειμενικά κριτήρια, εντούτοις, με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση και εμπέδωση του αισθήματος αξιοκρατίας στο ευρύτερο κοινό, κρίθηκε σκόπιμο όπως, στην παρούσα φάση, παύσει να υφίσταται η δυνατότητα τοποθέτησης στο Υπουργείο και στο ΓΕΕΦ.

Έχουμε, τα τελευταία χρόνια, αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Ενδεικτικά, αναφέρω τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις δοκίμων αξιωματικών, οι οποίες διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη μοριοδότηση των οπλιτών για την επιλογή τους σε Όπλα, Σώματα και Μονάδες υπηρεσίας, καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωση για τη διενέργεια εξετάσεων για τη μονιμοποίηση αριθμού Συμβασιούχων Οπλιτών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε κάθε περίπτωση, ως Υπουργείο Άμυνας οφείλουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία μας, με γνώμονα την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι νεοσύλλεκτοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και βάσει κοινών, σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθώ στη διαδικασία εξέτασης για την ανέλιξη και μονιμοποίηση 250 ΣΥΟΠ σε ΣΥΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Πρόκειται για μια διαδικασία, που περιλαμβάνει τόσο εξειδικευμένα στρατιωτικά θέματα όσο και αξιολόγηση ικανοτήτων κριτικής και αφαιρετικής σκέψης, διασφαλίζοντας ότι οι καταλληλότεροι θα στελεχώσουν τις τάξεις των ΣΥΠ.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη καταρτίσει και υποβάλει ολοκληρωμένη τράπεζα θεμάτων, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο που εγγυάται πλήρως τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των στελεχών μας στους θεσμούς αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, με γνώμονα τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, ανακοινώνω ότι εντός του μηνός Μαΐου θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσληψη νέων ΣΥΟΠ. Στόχος μας είναι η προσέλκυση ικανών, καταρτισμένων και αφοσιωμένων νέων, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια και την άμυνα της πατρίδας μας.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς όλους όσοι τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν στη δημιουργία και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων και να καλέσω τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές της, προχωρώντας εγκαίρως στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Σας ευχαριστώ.