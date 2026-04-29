Τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά φαίνεται να έβαλαν στο μάτι, υποψήφιοι βουλευτές για να «ντύσουν» τα προεκλογικά τους βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν και να είχαν σκοπό να κάνουν ένα πέρασμα από εκεί, αλλά κάποιοι άλλοι ήδη το έπραξαν. Εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη, γύρισαν τα φιλμάκια τους με φόντο τα επιβλητικά κτήρια της και οι Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου το πληροφορήθηκαν κατόπιν εορτής και συγκεκριμένα με το που είδαν τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτό, το ακαδημαϊκό ίδρυμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι δεν επιτρέπεται η κινηματογράφηση και φωτογράφηση στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, για σκοπούς προώθησης πολιτικών θέσεων, στο πλαίσιο και της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές.

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, δεν παραχωρεί τους χώρους του για δραστηριότητες που συνδέονται με προεκλογική προβολή ή πολιτική επικοινωνία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ενώ το ίδρυμα προσθέτει πως υφίσταται Πολιτική Διεξαγωγής Προωθητικών Ενεργειών και Κινηματογραφήσεων/Φωτογραφήσεων από τρίτους και πως τυχόν άδεια για χρήση των χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζεται κατά περίπτωση, υπό το πρίσμα της ευθυγράμμισης της εκάστοτε ενέργειας με την αποστολή και τις αξίες του ιδρύματος και παρέχεται μόνο υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται στην εν λόγω πολιτική.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο «Φ» για το συγκεκριμένο θέμα, προκύπτει ότι μέχρι στιγμής έγιναν αντιληπτές δύο περιπτώσεις υποψήφιων βουλευτών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης και συγκεκριμένα δύο κτήρια της, γυρίζοντας βιντεάκια τα οποία εν συνεχεία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Μάλιστα, στη μία περίπτωση, όπως ενημερωθήκαμε, φρουρός φέρεται να είδε τα γυρίσματα του βίντεο και έσπευσε να ενημερώσει τον υποψήφιο πως αυτό απαγορευόταν. Ωστόσο, το βίντεο έγινε και αναρτήθηκε.

Όσον αφορά στην πολιτική που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αυτό το θέμα και η οποία ισχύει εδώ και χρόνια, το λέει ξεκάθαρα:

«Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται προωθητικές ενέργειες για πολιτικά κόμματα και θρησκευτικούς θεσμούς ή ομάδες που πορωθούν ακραίες ιδεολογικές προτάσεις ή ιδέες που προσβάλλουν ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί ουδέτερη θέση όσον αφορά στα πολιτικά ή θρησκευτικά ιδρύματα».

Σημειώνεται ακόμη πως προωθητικές ενέργειες μέσα και γύρω από τα κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις για μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις, Συμβούλια Σχολών και Τμημάτων, όργανα εργαζομένων και μέλη του προσωπικού).