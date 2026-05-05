Το ζωντανό πνεύμα της δυτικής ακτής της Ινδίας φώτισε τη Μεσόγειο στις 1 Μαΐου 2026, καθώς η κοινότητα των Γκουτζαράτι στην Κύπρο διοργάνωσε μια ιστορική εκδήλωση για την 66η Ημέρα Ίδρυσης του Γκουτζαράτ (Gujarat Sthapana Divas). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Parklane Resort & Spa, Λεμεσός, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που αυτή η επέτειος γιορτάστηκε σε τόσο μεγάλη κλίμακα στο νησί.

Η εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 150 προσκεκλημένους, διοργανώθηκε από το Gujarati Samaj με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Help2Live Charity Foundation, που ιδρύθηκε από τον κ. Dipak Kumar.

Ένα όραμα που γεννήθηκε από επίσκεψη Πρωθυπουργού

Οι βάσεις για αυτή τη σημαντική βραδιά τέθηκαν τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Shri Narendra Modi, στην Κύπρο. Κατά την παραμονή του στο Parklane Hotel, ο Πρωθυπουργός — ο ίδιος καταγόμενος από το Γκουτζαράτ — ρώτησε τον κ. Dipak Kumar για την παρουσία της κοινότητας των Γκουτζαράτι στην Κύπρο.

Εμπνευσμένος από αυτή τη συνάντηση, ο κ. Dipak Kumar, μαζί με τους συνιδρυτές Dharmesh Yadav, Pradip Tiwari και Chaitas Shah, ίδρυσε το Gujarati Samaj με στόχο την ενότητα της κοινότητας. Παρόλο που είχαν πραγματοποιηθεί μικρότερες συγκεντρώσεις στο παρελθόν, η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε το πρώτο τους «μεγάλο γεγονός».

Επίσημοι προσκεκλημένοι και πολιτιστικό μωσαϊκό

Η εκδήλωση τιμήθηκε με την παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων από την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία, μεταξύ των οποίων:

Shri Subhash Jangala – Πρώτος Γραμματέας (Οικονομικών Υποθέσεων)

– Πρώτος Γραμματέας (Οικονομικών Υποθέσεων) Shri Lokesh Kumar – Ακόλουθος (Πολιτισμού)

– Ακόλουθος (Πολιτισμού) κ. Dipak Kumar – Ιδρυτής του Help2Live Charity Foundation

– Ιδρυτής του Help2Live Charity Foundation κ. Savvas Hadjikyriacou – Διευθυντής, J2TX Ltd.

Το πρόγραμμα της βραδιάς ανέδειξε μια ζωντανή εικόνα του Γκουτζαράτ συνδυάζοντας την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση:

Δυναμικές παραστάσεις: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακούς χορούς Garba , εντυπωσιακές Bollywood εμφανίσεις από επαγγελματίες χορευτές και θερμές συμμετοχές παιδιών της κοινότητας.

Καλλιτεχνική καινοτομία: Η βραδιά περιλάμβανε μια μαγευτική παράσταση Sand Art , που απεικόνισε την ιστορία του Γκουτζαράτ, ένα σύγχρονο Laser Show , καθώς και ένα διαδραστικό Bubble Show με μουσική από το Γκουτζαράτ.

Γαστρονομικό ταξίδι: Οι καλεσμένοι απόλαυσαν έναν πλούσιο μπουφέ με αυθεντικές γεύσεις του Γκουτζαράτ και της Ινδίας, μοιράζοντας τις γεύσεις αυτού του «ευημερούντος και βιομηχανικού» κράτους με διεθνείς φίλους από κυπριακό, ελληνικό, πολωνικό και ιταλικό υπόβαθρο.

Ένα εντυπωσιακό φινάλε

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων. Ο ουρανός της Λεμεσού φωτίστηκε με χρώματα συγχρονισμένα με ινδική μουσική, συμβολίζοντας τη «συνοχή και φιλικότητα» που, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, αποτελεί την ουσία του Γκουτζαράτ.

Αντανάκλαση παγκόσμιας ηγεσίας

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης φόρο τιμής στη διεθνή επιρροή του Γκουτζαράτ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί γενέτειρα σημαντικών προσωπικοτήτων όπως οι Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel και ο Πρωθυπουργός Narendra Modi, καθώς και κορυφαίων επιχειρηματιών όπως οι Dhirubhai Ambani και Jamsetji Tata.

«Σας ευχαριστούμε, κ. Dipak Kumar — σήμερα γράφουμε ιστορία εδώ», δήλωσαν οι διοργανωτές κατά τον χαιρετισμό υποδοχής. «Για πρώτη φορά στην Κύπρο, ολόκληρη η κοινότητα των Γκουτζαράτι ενώθηκε για να γιορτάσει τις ρίζες μας με τόσο μεγαλοπρεπή τρόπο.»

Διοργάνωση: Gujarati Samaj, Κύπρος

Υποστήριξη: Help2Live Charity Foundation

Χώρος διεξαγωγής: Parklane Resort & Spa, Λεμεσός**