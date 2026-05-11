Με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του διακρατικού έργου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA220 “Tales of the islands through Digital Storytelling for environmental awareness” (TIDES) στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Η Γενική Συντονίστρια του προγράμματος, Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου, παρουσίασε τη διακρατική πρωτοβουλία στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 9 Μαΐου 2026.

Η κ. Χριστάκη Φιλίππου, εκπαιδευτικός στο Στ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λεμεσού, ανέλυσε τη φιλοσοφία αυτής της στρατηγικής σύμπραξης που υλοποιείται με τη στήριξη του προγράμματος Erasmus+. Το έργο TIDES, με σύνθημα “Where dreams and stories awaken”, επιδιώκει την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, δίνοντας ένα ισχυρό βήμα έκφρασης σε μαθητές/τριες που ζουν σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Πέρα από την παρουσίαση, το έργο TIDES αναπτύσσει ένα πλούσιο πλέγμα παραδοτέων και δράσεων:

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία του Digital Storytelling Toolkit, μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εργαλειοθήκης με μεθοδολογία και τεχνικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένας Διαδραστικός Χάρτης που θα φιλοξενεί τις ιστορίες των παιδιών, καθώς και πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (e-learning resources).

Ποιοτικά και Ποσοτικά Αποτελέσματα: Στο έργο συμμετέχουν ενεργά 200 μαθητές/τριες ως συν-δημιουργοί 25 ψηφιακών ιστοριών, ενώ 100 εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε σύγχρονες μεθόδους ICT και STEAM.

Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας: Η σύμπραξη ενώνει έξι οργανισμούς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία (Άγιος Μαρτίνος), την Εσθονία και την Τουρκία, δημιουργώντας μια παγκόσμια γέφυρα επικοινωνίας για την κλιματική κρίση.

Κοινωνική Συμπερίληψη: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση παιδιών με λιγότερες ευκαιρίες ή μεταναστευτική βιογραφία, επιτρέποντάς τους να μετατρέψουν την προσωπική τους εμπειρία σε παγκόσμιο μήνυμα.

Βιωσιμότητα και Διάχυση: Οι δράσεις κορυφώνονται με το Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα παραμείνουν προσβάσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στο κλείσιμο της ομιλίας της, η κ. Χριστάκη Φιλίππου τόνισε:

“Το TIDES δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι το μικρόφωνο που δώσαμε στα παιδιά μας για να συνδέσουν το τοπικό με το παγκόσμιο και να φωνάξουν ότι είναι εδώ”.

Η παρουσίαση εναρμονίστηκε πλήρως με τον στόχο του συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για ένα σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αειφορίας και της ψηφιακής μετάβασης στον 21ο αιώνα.