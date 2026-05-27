Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, τονίζει ότι η οι βασικές αλλαγές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στον τερματισμό των κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές, όπως τα σχέδια κινήτρων για την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων αλλά και τη στήριξη αεροδρομίων, είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας για την Κύπρο.

Σε δήλωση του αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί αλλαγές που ουσιαστικά οδηγούν στον τερματισμό των κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές, όπως τα σχέδια κινήτρων για την ανάπτυξη νέων αεροπορικών συνδέσεων αλλά και τη στήριξη αεροδρομίων.

Μεταξύ των βασικών προτεινόμενων αλλαγών περιλαμβάνονται:

•⁠ ⁠Η αυστηροποίηση των όρων για τη χορήγηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων προς αερολιμένες.

•⁠ ⁠Η κατάργηση της ενίσχυσης εκκίνησης για νέες αεροπορικές γραμμές.

•⁠ ⁠Η αναθεωρημένη αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενισχύσεων στον ανταγωνισμό μεταξύ γειτονικών αερολιμένων.

Για την Κύπρο, αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί μια τεχνοκρατική ευρωπαϊκή συζήτηση αλλά ένα ζήτημα εθνικής σημασίας.

Η συνδεσιμότητα της χώρας μας, ο τουρισμός, η προσέλκυση νέων αγορών και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας εξαρτώνται άμεσα από τη δυνατότητα στήριξης νέων αεροπορικών διαδρομών.

Η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου και η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα:

•⁠ ⁠Έχει καταθέσει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία;

•⁠ ⁠Ποιες παρεμβάσεις έγιναν μέχρι σήμερα στις Βρυξέλλες;

•⁠ ⁠Διεκδικήθηκαν εξαιρέσεις για νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος;

•⁠ ⁠Υπάρχει στρατηγική για προστασία της δυνατότητας στήριξης νέων αεροπορικών συνδέσεων;

Η Κύπρος δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του τουρισμού και της οικονομίας της.

Αν χαθεί η δυνατότητα κινήτρων για νέες αεροπορικές συνδέσεις, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές: λιγότερες αεροπορικές επιλογές, δυσκολότερη προσέλκυση νέων αγορών, απώλεια ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση πλήγμα στην τουριστική ανάπτυξη.

Η χώρα χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση, ευρωπαϊκές συμμαχίες και σοβαρή διεκδίκηση.

Χρειάζεται σχέδιο.

Χρειάζεται φωνή.

Χρειάζεται παρουσία στην Ευρώπη πριν ληφθούν οι αποφάσεις, όχι μετά.