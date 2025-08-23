Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη – Το προγαμιαίο συμβόλαιο με τη Τζορτζίνα ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom