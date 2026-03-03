Μασκ, Μπέζος και Άλτμαν σε δυστοπικό AI βίντεο: Φαντάζεται ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι γυμνάζονται για να παράγουν ενέργεια στις μηχανές που τους αντικατέστησαν ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom