Μια πρωτοβουλία που μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Πρόκειται για το διήμερο φεστιβάλ Open House Nicosia, το οποίο διοργανώνεται στις 18 – 19 Απριλίου. Μέσω αυτού, θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να επισκεφθεί τα πιο ενδιαφέροντα κτήρια της Λευκωσίας.

Από εμβληματικά διατηρητέα, μέχρι σύγχρονες κατοικίες και χώρους εργασίας. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτήρια όπως το «360», το Αρχοντικό Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Χαμάμ Ομεριέ, το Ολυμπιακό Μέγαρο και άλλα.

Οι ξεναγήσεις θα γίνονται δωρεάν από εθελοντές, οι οποίοι θα μοιράζονται τις ιστορίες πίσω από τους χώρους αυτούς. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η είσοδος είναι ελεύθερη και οι περισσότερες επισκέψεις λειτουργούν χωρίς κράτηση, ωστόσο ορισμένοι δημοφιλείς χώροι ενδέχεται να έχουν αναμονή, ενώ κάποια σημεία μπορεί να απαιτούν προ-κράτηση ή να έχουν ειδικούς όρους πρόσβασης.

Αν μη τι άλλο, δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να γνωρίσει την ιστορία εμβληματικών κτηρίων της πρωτεύουσας που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πόλη, αλλά και νέων κτηρίων που δίνουν το στίγμα της σύγχρονης εποχής.

