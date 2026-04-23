Οι προεκλογικές κωλοτούμπες ή/και αρλούμπες είναι καθημερινό φαινόμενο. Δύσκολο ακόμη και να εντοπιστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσω μάλλον να καταγραφούν. Την μια λένε «έτσι», την άλλη «γιουβέτσι». Μέχρι και υποψηφίους που προσπαθούν να μας πείσουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για δηλώσεις που ισχυρίζονται πως δήθεν είχαν κάνει, αλλά δεν έκαναν ποτέ… Στο κόλπο και λογαριασμοί σε ΜΚΔ με προσωνύμια.

Το θέμα, όμως, δεν είναι οι αυτοδιαφημιζόμενοι ως καταλληλότεροι για την ψήφο μας. Η μεγάλη υπόθεση εδώ είναι η προσωπική μας κρίση και η ικανότητα των ψηφοφόρων να αντιλαμβάνονται ποιος τους δουλεύει. Άλλωστε, κάποιοι πολιτικοί πάντα σε κωλοτούμπες και αρλούμπες θα επιδίδονται… Εμείς πρέπει να ενημερωνόμαστε έγκυρα και διαχρονικά για να καταλαβαίνουμε ποιοι μας δουλεύουν και ποιοι έχουν αγνές προθέσεις.

Φ.Μ.