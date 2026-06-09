Ήταν να μη γίνει η αρχή με τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά την παραχώρηση των γενικών αυξήσεων το 2024, το 2027 θα δοθούν αυξήσεις 1,5%. Μάλιστα, οι γενικές αυξήσεις θα αφορούν την τριετία 2027 – 2029. Παράλληλα, την ίδια περίοδο θα τους δοθούν και προσαυξήσεις, καθώς και ΑΤΑ, η οποία, βάσει της συμφωνίας που έγινε πέρσι, θα αγγίξει το 100%. Κατά την περίοδο του μνημονίου και της δημοσιονομικής εξυγίανσης είχαν παγώσει οι συγκεκριμένες παροχές.

Το μοναδικό μνημονιακό μέτρο που βρίσκεται ακόμη σε εφαρμογή, είναι μείωση των κλιμάκων εισδοχής στο Δημόσιο κατά 10%. Σημειώνεται πως όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής δικαιούνται με τη συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας να ενταχθούν στην εισαγωγική βαθμίδα της κλίμακάς τους. Πάντως, το νέο φούσκωμα του κρατικού μισθολογίου δεν θα το δουν με καλό μάτι οι βουλευτές.

Ε.ΠΑ