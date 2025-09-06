Για έλλειψη διευθυντών σε σχολεία, γεγονός που οδήγησε σε νέα προκήρυξη για συνολικά οκτώ θέσεις, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπήρεσίας (ΕΕΥ), Παναγιώτης Αντωνίου.

Ερωτηθείς από τον «Φ» σχετικά με το θέμα που συζητείται τις τελευταίες μέρες έντονα περί ελλείψεων διευθυντικών στελεχών σε σχολεία αλλά και στην παραμονή αρκετών από αυτών σε απόσπαση, ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως πρόκειται για υπαρκτό ζήτημα. Όπως εξήγησε, τώρα υπάρχει προκήρυξη για οκτώ θέσεις διευθυντών, οι οποίες προέκυψαν από τέσσερις κενές θέσεις στην τελευταία διαδικασία που έγινε από την ΕΕΥ εντός του καλοκαιριού για την κάλυψη αναγκών του Σεπτέμβρη, και από άλλες τέσσερις θέσεις που αφορούν αφυπηρετήσεις διευθυντών.

Στη διαδικασία του καλοκαιριού, υπήρχαν 31 θέσεις διευθυντών οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΥ για τις θέσεις αυτές υπέβαλαν αίτηση 34 πρόσωπα και στο τέλος ενδιαφέρθηκαν μόνο οι 27. Επομένως, αυτοί έγιναν διευθυντές μένοντας όμως κενές τέσσερις θέσεις.

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις της ΟΕΛΜΕΚ περί αποσπασμένων διευθυντικών στελεχών, είτε στο υπουργείο Παιδείας, είτε σε άλλες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να μην τοποθετούνται σε σχολεία παρά την προαγωγή τους σε διευθυντικές θέσεις, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η οργάνωση έχει δίκιο να διαμαρτύρεται, λέγοντας πως ένας σημαντικός αριθμός διευθυντών παραμένει στην απόσπαση.