Η ίδρυση Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο ως ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου. Όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τους ήδη στενούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε φοιτητές και ακαδημαϊκούς, ενώ θα λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, θα ανοίξει δρόμο για συνεργασίες με τα υφιστάμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η ανακοίνωση επικαλείται στοιχεία δημοσκόπησης της ALCO, σύμφωνα με τα οποία η κυπριακή κοινωνία αγκαλιάζει την πρωτοβουλία: 87% των πολιτών βλέπουν θετικά την ίδρυση του παραρτήματος. Επιπλέον, 85% αναγνωρίζουν στο ΕΚΠΑ την ιστορία και φήμη του, 76% θεωρούν ότι προσφέρει πτυχία υψηλού κύρους, ενώ 72% εκτιμούν την ποιότητα σπουδών – στοιχεία που, όπως σημειώνεται, αναζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα, με τα προγράμματα σπουδών να είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα ενώ πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίησή τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

«Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως.

Αντίστοιχες υψηλές θέσεις, σημειώνεται, «καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών “BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” (BAAG)».

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα του παραρτήματος περιλαμβάνουν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία – Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Νοσηλευτικής), τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία) και το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα).

Περιλαμβάνεται επίσης η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία), καθώς και η Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία) με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

«Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος, προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παραπάνω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025», καταλήγει η ανακοίνωση.

