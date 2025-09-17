Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας τοποθετείται για τα όσα ανέφερε η Υπουργός Παιδείας στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και, όπως αναφέρει, προκαλούν ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας, παρακολουθώντας με προσοχή την πορεία στην Παιδεία και με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνάς Μιχαηλίδου, στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοινώνει πως, ως γονείς αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε:

Δεν είμαστε απέναντι σε κανέναν. Δεν είμαστε μέρος ούτε πολιτικής, ούτε συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης.

Ο μόνος μας ρόλος είναι αυτός του γονέα – και το μόνο μας μέλημα είναι το καλό των παιδιών μας.

Θέσεις της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας χαιρετίζει κατ’ αρχάς την πρόθεση της Υπουργού να προωθήσει ένα ολιστικό πρόγραμμα βελτίωσης της εκπαίδευσης. Κάθε φιλόδοξη μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι καλοδεχούμενη. Επιπλέον, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη δήλωση σχετικά με τη στήριξη των χαρισματικών παιδιών στα σχολεία, μια ομάδα μαθητών που πράγματι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ενίσχυση. Είναι θετικό ότι αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας να δώσει σε όλα τα παιδιά –συμπεριλαμβανομένων των χαρισματικών– την ώθηση που χρειάζονται για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Ωστόσο, οφείλουμε να τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα και σε ορισμένες άλλες επισημάνσεις της Υπουργού που προκαλούν ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς.

Η διαπίστωση ότι «είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη στα μαθησιακά αποτελέσματα» αντικατοπτρίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που πράγματι μας προβληματίζει όλους. Η Ομοσπονδία συμμερίζεται την αγωνία για τη χαμηλή επίδοση των μαθητών μας και θεωρεί επιβεβλημένο να ληφθούν μέτρα βελτίωσης. Παράλληλα όμως, επισημαίνουμε ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα επηρεάζονται από ένα σύνολο πολλών και σύνθετων παραγόντων. Δεν καθορίζονται μόνο από το αναλυτικό πρόγραμμα («τι διδάσκουμε») ή τις διδακτικές προσεγγίσεις («πώς το διδάσκουμε»), αλλά και από κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την οικογενειακή υποστήριξη ( να μείνει ? να μην ρίχνουμε τις ευθύνες πάνω μας), τις διαθέσιμες σχολικές υποδομές, τη χρηματοδότηση της παιδείας και άλλες παραμέτρους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί σφαιρικά το ζήτημα των χαμηλών επιδόσεων: με εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας και με ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε όλα τα επίπεδα (υποδομές, εξοπλισμός, ψυχοκοινωνική στήριξη όπου χρειάζεται). Μόνο μια ολιστική προσέγγιση θα φέρει διατηρήσιμα αποτελέσματα.

Σε σχέση με την αναφορά της Υπουργού ότι «βάσει ερευνών, το μέγεθος της τάξης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των παιδιών αλλά κυρίως ο εκπαιδευτικός» αποτελεί ένα θέμα που προβληματίζει και αξίζει να τύχει περαιτέρω ανάλυσης και εμβάθυνσης καθώς ανοίγει νέους δρόμους στον δημόσιο διάλογο γύρω από την ποιότητα της διδασκαλίας.

Για πρώτη φορά σε επίσημο επίπεδο γίνεται σαφής αναφορά στη σημασία του ζήλου του εκπαιδευτικού ως βασικού παράγοντα που επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Πράγματι, υπάρχουν διεθνείς μελέτες που δείχνουν διαφορετικές οπτικές – με κάποιες να επισημαίνουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ μικρότερου αριθμού μαθητών και καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στα πρώτα σχολικά χρόνια.

Καθώς το ζήτημα του μεγέθους των τάξεων αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς και στα συνδικαλιστικά αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, δεν μπορεί να αγνοηθεί η πιθανότητα να έχουν διαμορφωθεί στρεβλώσεις ή μονομερείς ερμηνείες ως προς τη συσχέτιση μεγέθους τάξης – ποιότητας διδασκαλίας.

Ως Ομοσπονδία Γονέων, δεν υιοθετούμε απόλυτες θέσεις, αλλά δηλώνουμε ξεκάθαρα την πρόθεσή μας να ενημερωθούμε επιστημονικά και θεσμικά επί του θέματος. Ζητούμε όπως το Υπουργείο Παιδείας προχωρήσει σε τεκμηριωμένη παρουσίαση των ερευνών και δεδομένων που διαθέτει, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση του, και να συμβάλουμε ως γονείς με υπευθυνότητα στον διάλογο.

Επιπλέον, προτείνουμε να ενισχυθούν οι προσπάθειες επιμόρφωσης των οργανωμένων γονιών σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά θέματα, ώστε ο ρόλος μας να είναι πιο ουσιαστικός, τεκμηριωμένος και συμβατός με τις σύγχρονες ανάγκες του σχολείου.

Όσον αφορά τον διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, θεωρούμε ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμπεται όταν δηλώνεται ότι «οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν έχουν αλλάξει τις θέσεις τους» και ότι τελικά «η Βουλή θα λάβει τις αποφάσεις». Η Ομοσπονδία Γονέων αντιλαμβάνεται πως η Πολιτεία επιθυμεί να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, όμως ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία χωρίς ουσιαστική διάθεση συναίνεσης και συνδιαμόρφωσης.

Όλες οι πλευρές –Υπουργείο, εκπαιδευτικοί, γονείς και ευρύτερη κοινωνία– μοιράζονται τον κοινό στόχο της βελτίωσης της Παιδείας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται ειλικρινής διάλογος, αμοιβαίος σεβασμός και προθυμία για συμβιβασμό όπου χρειάζεται. Η επίκληση της «πολιτικής βούλησης» δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόθεση επιβολής μονομερών αποφάσεων, αλλά ως κινητήριος δύναμη για οικοδόμηση ευρείας συναίνεσης.

Σημειώνουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας έχει καταθέσει εγγράφως, με λεπτομερή τεκμηρίωση, πρόταση για θεσμική συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επίσημη ανταπόκριση ή ουσιαστική αναφορά στο αίτημά μας αυτό, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να προσδώσει διαφάνεια, αντικειμενικότητα και γονική εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ως Ομοσπονδία, δεν επιθυμούμε να παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις, αλλά να συμβάλουμε ενεργά και υπεύθυνα. Πιστεύουμε ότι οι γονείς μπορούν να έχουν εποικοδομητικό ρόλο, στη βάση θεσμικού πλαισίου, σε θέματα αξιολόγησης και βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Ελπίζουμε η Υπουργός να ανταποκριθεί θετικά σε αυτή την πρόσκληση για ουσιαστική συνεργασία.

Σε ό,τι αφορά τη διατύπωση πως «τα προηγούμενα χρόνια τα συνδικαλιστικά αιτήματα κέρδιζαν έναντι των παιδαγωγικών και των εκπαιδευτικών», η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας συμφωνεί ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα φέρει διαχρονικές στρεβλώσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία όσο και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου σχολείου.

Αυτές οι στρεβλώσεις δεν μπορούν να αποδοθούν μονοσήμαντα. Σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύπτουν από τη μετατόπιση του δημόσιου διαλόγου προς αποκλειστικά συνδικαλιστικά αιτήματα, εις βάρος παιδαγωγικών και μαθησιακών προτεραιοτήτων. Σε άλλες περιπτώσεις, οφείλονται σε οργανωτικές δυσλειτουργίες, ανεπάρκειες στις υποδομές ή ελλιπή θεσμική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Η Ομοσπονδία δεν απαξιώνει τον ρόλο των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αντιθέτως, αναγνωρίζει ότι πολλά από τα αιτήματα που έχουν κατά καιρούς τεθεί –όπως μικρότερα τμήματα, επιμόρφωση, στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης– διαθέτουν παιδαγωγική βάση και υπηρετούν ουσιαστικές ανάγκες του σχολείου. Παράλληλα όμως, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί η ισορροπία μεταξύ συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών στόχων, ώστε να μην χάνεται ο πυρήνας της αποστολής του δημόσιου σχολείου: η διασφάλιση ποιοτικής, δίκαιης και παιδοκεντρικής εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι ο γόνιμος διάλογος μπορεί να αποκαταστήσει αυτή την ισορροπία. Οι γονείς δεν είναι απέναντι σε κανέναν. Δεν διεκδικούμε ρόλο αντιπαραθετικό, αλλά ρόλο συνεργατικό, υπεύθυνο και ενημερωμένο. Πιστεύουμε ότι οι παιδαγωγικοί στόχοι μπορούν και πρέπει να ενσωματώνονται στη συνδικαλιστική δράση, και αντιστρόφως, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και του δημόσιου σχολείου.

Τέλος, αναγνωρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα ενδέχεται να συναντήσει επιφυλάξεις ή και αντιδράσεις. Είναι ανθρώπινο και αναμενόμενο να υπάρχει αρχικά αντίσταση στην αλλαγή, ιδίως σε ένα τόσο σύνθετο χώρο όπως η Παιδεία. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας πιστεύει πως οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται –είτε από εκπαιδευτικούς, είτε από γονείς, είτε από άλλους ειδικούς– πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, διότι συχνά εμπεριέχουν γόνιμες προτάσεις και γνήσιο ενδιαφέρον για το καλό του δημόσιου σχολείου. Η αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών δεν μπορεί να είναι η παράκαμψή τους, αλλά ο δημιουργικός μετασχηματισμός τους σε βελτιωτικές κινήσεις. Οι πραγματικά αναγκαίες τομές στην εκπαίδευση μπορούν και πρέπει να γίνουν με τρόπο μεθοδικό και συμμετοχικό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία και η αποδοχή τους. Δεν ωφελεί να τίθεται το δίλημμα «είτε κάνουμε τομές, είτε σταματάμε» – μια τέτοια προσέγγιση κινδυνεύει να διχάσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Αντιθέτως, οι αλλαγές μπορούν να προχωρούν σταδιακά αλλά σταθερά, ενσωματώνοντας ανατροφοδότηση από όσους υλοποιούν τις πολιτικές στην τάξη και δίνοντας χρόνο προσαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η όποια “αντίσταση” μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργική συμμετοχή και οι μεταρρυθμίσεις να ριζώσουν με επιτυχία.

Ως Ομοσπονδία Γονέων, εκφράζουμε την προσδοκία και την ευχή όλες οι πλευρές να επιδείξουν ενότητα σκοπού και πνεύμα συνεργασίας. Η δημόσια εκπαίδευση αφορά πρωτίστως τα παιδιά μας και το μέλλον τους. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε όλοι –Κυβέρνηση, εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινωνία– να εργαζόμαστε από κοινού, με αμοιβαίο σεβασμό, ψυχραιμία και καλή πίστη. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των μορφωτικών αποτελεσμάτων και των συνθηκών μάθησης των παιδιών και ταυτόχρονα θα υπερασπίζεται τον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών ως συνεργατών στην παιδαγωγική διαδικασία. Δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε εποικοδομητικά σε οποιονδήποτε διάλογο ή πρωτοβουλία που υπηρετεί το κοινό καλό της παιδείας, με υπευθυνότητα και ειλικρινή διάθεση συνεργασίας.

Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξει ένας κύκλος θεσμικού διαλόγου, όπου η φωνή των γονιών θα έχει ουσιαστική θέση. Η Ομοσπονδία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει με τεκμηρίωση, σύνεση και γνώμονα το παιδί.