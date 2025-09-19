Την ερχόμενη Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, ένας θεσμός που στηρίχθηκε και στηρίζεται από την ΠΟΕΔ, «για αυτό και προσπαθούμε μέσα από τις διεκδικήσεις μας να πετύχουμε την περαιτέρω αναβάθμισή του», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση, η Πρόεδρος της οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου.

«Μας προβληματίζει έντονα το γεγονός ότι παρατηρήθηκε έλλειψη ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς να δηλώσουν ενδιαφέρον και να διοριστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Είναι κάτι που προβλέψαμε και έγκαιρα προειδοποιήσαμε την επίσημη πλευρά. Οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης δυστυχώς δεν αποτελούν εργασιακό πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπή μισθό», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι το ΥΠΑΝ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του, ξεκινώντας από το βασικό, την αναγνώριση του προβλήματος, όπως είπε.

«Ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι όλα τα σχολεία να γίνουν Προαιρετικά Ολοήμερα. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία) είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι τον ίδιο προβληματισμό καταθέτουν και για τη θέση των αντικαταστατών.

«Κι εκεί αναμένουμε να παρατηρηθεί έλλειψη ενδιαφέροντος, με σοβαρές συνέπειες στην υποστελέχωση των σχολικών μονάδων. Επιτακτική είναι η ανάγκη επιτέλους να θεσμοθετηθεί ένα εργασιακό πλαίσιο των αντικαταστατών που να λειτουργεί ως κίνητρο και όχι ως αντικίνητρο. Διαφορετικά, η φράση «δεν βρίσκουμε εκπαιδευτικούς», θα συνοδεύει τις επόμενες σχολικές χρονιές, με όλες τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται σε θέματα ποιότητας στη Δημόσια Εκπαίδευση», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στα κλιματιστικά, η κ. Βασιλείου επανέλαβε πως «δεν είναι αρκετή μόνο η εγκατάστασή τους».

«Θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες διαδικασίες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν. Οι καιρικές συνθήκες της Κύπρου δεν σηκώνουν άλλη καθυστέρηση. Άμεσα όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί τον Μάη του 2026 η εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών σε όλες της αίθουσες διδασκαλίας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ