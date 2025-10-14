«Δεν αξιολογούμε για να τιμωρήσουμε εκπαιδευτικούς, αξιολογούμε για να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε». Αυτό ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της Συνόδου για την Εκπαίδευση που πραγματοποίησε χθες το CARDET, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Ένα επίκαιρο θέμα, καθώς, ως γνωστόν, το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή για συζήτηση το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών που ισχύει εδώ και 50 χρόνια. Η Υπουργός παρουσιάζοντας τις βασικές παραμέτρους της πρότασής της ενώπιον αρκετών παρευρισκόμενων, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, επεσήμανε ότι η Κύπρος είναι η τρίτη χώρα -μετά την Ελβετία και το Λουξεμβούργο- σε επενδύσεις στην Εκπαίδευση, οπότε και πρέπει να δίνονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχουν και απαιτήσεις για τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, ίσως το πιο σημαντικό σημείο διαφωνίας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, είναι η συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου του. Αφού υπεραμύνθηκε της θέσης ότι ο διευθυντής πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, σημείωσε με έμφαση πως «θέλουμε διευθυντές ηγέτες στα σχολεία, όχι διακοσμητικά στοιχεία».

Στο πλαίσιο της Συνόδου, τοποθετήθηκαν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, μετέχοντας στη συνέχεια και σε συζήτηση. ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, διά των προέδρων τους, Μύριας Βασιλείου και Δημήτρη Ταλιαδώρου αντίστοιχα, αναφέρθηκαν σε νομοθέτημα που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και που δεν έχει ταυτότητα. Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της Τεχνικής Εκπαίδευσης τις οποίες το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρέπει να λάβει υπόψη.

Η κ. Βασιλείου είπε πως «έτσι όπως έχει κατατεθεί η νέα νομοθεσία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε καμία περίπτωση διότι στην ολότητά της χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, λογοδοσία με την αρνητική χροιά, υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε θέματα ουσίας, διαιωνίζονται υφιστάμενες στρεβλώσεις και είναι ανεφάρμοστη».

Ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι τώρα φοβάται ακόμη περισσότερο, διότι βλέποντας την παρουσίαση της Υπουργού, «υπάρχουν στοιχεία που φάσκουν και αντιφάσκουν, τα κενά αυξάνονται, ενώ η πρόταση αυτή έγινε για να γίνει, δεν βελτιώνει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά προσπαθεί να επιλύσει».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο οποίος αρχίζοντας την τοποθέτησή του εστίασε στην αρχή ότι «πρέπει να βλέπουμε μπροστά τα παιδιά». Παρουσιάζοντας πλειάδα διεθνών ερευνών, ο δρ Χαραλάμπους ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έχει σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ, παράλληλα, πρόκρινε τη διαδικασία της μετα-αξιολόγησης, την οποία και χαρακτήρισε αναγκαία διότι: α) Διασφαλίζει την ποιότητα του συστήματος αξιολόγησης, β) εντοπίζει αδυναμίες και προβλήματα στην εφαρμογή, γ) προάγει τη διαφάνεια και τη νομιμοποίηση και δ) ενισχύει τον επαγγελματικό και τη βελτίωση.