Με τα «όχι» των εκπαιδευτικών οργανώσεων και υπό την σκιά των απεργιακών μέτρων που είναι έτοιμες να λάβουν, το κεφάλαιο «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών» ανοίγει εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Το θέμα θα συζητηθεί στον απόηχο σημαντικών σημείων που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες γύρω από αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η επιτροπή Παιδείας τον περασμένο Ιούνιο ανέλαβε την πρωτοβουλία όπως ξαναστείλει πίσω στο τραπέζι του διαλόγου υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις, ούτως ώστε να καταβαλλόταν μία ακόμα προσπάθεια για εξεύρεση συγκλίσεων επί των σημείων που είχαν φέρει σε αδιέξοδο. Το καλοκαίρι έγινε αυτή η προσπάθεια, με αποτέλεσμα το υπουργείο Παιδείας να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο για το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και δη, στα σημεία που επήλθαν διαφοροποιήσεις όπως αυτές προέκυψαν από τη νέα φάση του διαλόγου. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά σε συγκεκριμένα σημεία της πρότασης, δεν έχει γεφυρωθεί με αποτέλεσμα ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ να απορρίψουν και το νέο νομοθέτημα, αλλά και να λάβουν απόφαση για λήψη δυναμικών μέτρων, περιλαμβανομένων και απεργιακών.

Το σκηνικό τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί, ρίχνει το βάρος στη Βουλή για τον χειρισμό του θέματος και κατ’ επέκταση στα κόμματα, τα οποία θα κληθούν να αποφασίσουν για το τι μέλλει γενέσθαι με το νομοσχέδιο. Στη συνεδρία της ερχόμενης Τετάρτης, έχει προσκληθεί να είναι παρούσα και η υπουργός Παιδείας. Η Αθηνά Μιχαηλίδου θα παρουσιάσει το νέο νομοθέτημα που έχει καταθέσει και αναμένεται να εστιάσει στα σημεία που υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Σημειώνεται ότι από πλευράς Υπουργείου έχει πολλάκις λεχθεί ότι το ίδιο έχει κάνει υποχωρήσεις σε σημεία που δίχαζαν, τα οποία και τροποποίησε στη βάση αιτημάτων των εκπαιδευτικών οργανώσεων, εντούτοις, δεν θα προχωρούσε σε αλλαγές που άλλαζαν τη φιλοσοφία της πρότασης του για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας θα κληθούν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα σημεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση του Υπουργείου και το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή είναι η συμμετοχή του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο το έχει τροποποιήσει μειώνοντας το ποσοστό βαρύτητας συμμετοχής του διευθυντή, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν συμφωνούν καταγράφοντας τα επιχειρήματα τους.

Πέραν των θέσεων των δύο πλευρών για το θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις των κομμάτων, τα οποία στο τέλος της μέρας είναι αυτά που θα κληθούν να ψηφίσουν ή όχι το εν λόγω νομοσχέδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα περισσότερα επικρατεί προβληματισμός για την εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά στο θέμα, καθώς η πρωτοβουλία για διάλογο το περασμένο καλοκαίρι είχε αντιμετωπιστεί με αισιοδοξία ότι θα είχαμε άρση του αδιεξόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου έχει περιληφθεί από το 2021 στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (για το 2021–2026) ως ορόσημο από την Κύπρο, επομένως οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται θα έχουν επιπτώσεις και πρόστιμο.