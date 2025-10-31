Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι η βία είναι ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο ξεκινά από την οικογένεια και εκδηλώνεται στην κοινωνία, στην κοινότητα, στη γειτονιά και στο σχολείο.

Μιλώντας μετά την τελετή βράβευσης σχολείων που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό με θέμα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών για την πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το Υπουργείο ενδυναμώνει συνεχώς το σχολείο, ώστε να υπάρξει βελτίωση στα ζητήματα βίας και παραβατικότητας.

«Ενδυναμώνουμε το σχολείο συνεχώς για να έχουμε βελτίωση στα θέματα της βίας και της παραβατικότητας», είπε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν θέλουμε τα σχολεία μας να είναι φυλακές».

Αναφερόμενη στη σημερινή τελετή βράβευσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «είχαμε σήμερα την ικανοποίηση να βραβεύσουμε, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Επίτροπο του Πολίτη, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το έργο τους, το πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον έργο τους, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο, αλλά και για την ενεργό πολιτότητα».

«Είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται θεσμός. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα. Θέλω να τονίσω ότι εδώ και καιρό έχουμε δουλέψει, έχουμε φτάσει στο σημείο όχι απλά να έχουμε θεωρητικά μια στρατηγική για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία, αλλά δράσεις. Συνεπώς, δουλεύουμε πολυεπίπεδα στην πρόληψη κυρίως, που είναι αυτή η δουλειά του σχολείου: να διαπαιδαγωγεί, να προλαβαίνει έγκαιρα καταστάσεις», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι επενδύουν στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να ενημερώνονται, να ενδυναμώνονται, «να δουλεύουμε στην ψυχική τους ανθεκτικότητα, να μπορούν τα παιδιά να λένε όχι σε κάθε είδους απειλή που τα περιβάλλει σήμερα περισσότερο από ποτέ».

«Παράλληλα όμως δουλεύουμε και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, βαθιά κοινωνικό φαινόμενο, που ξεκινά και από την οικογένεια και το βρίσκουμε στην κοινωνία, στην κοινότητα, στη γειτονιά και στο σχολείο. Άρα το σχολείο αντιγράφει και κοινωνικά φαινόμενα. Δεν θέλουμε τα σχολεία μας να είναι φυλακές», συμπλήρωσε.

Παρόλα αυτά, συνέχισε η Υπουργός, προχωρούν σε εγκατάσταση καμερών, φρούρηση κ.ά.

«Πολύ μεγάλη σημασία για μας έχει το ότι ενδυναμώνουμε το σχολείο συνεχώς για να έχουμε βελτίωση στα θέματα της βίας και της παραβατικότητας, η οποία μας περιβάλλει. Δουλεύουμε συστηματικά, ώστε να ενδυναμώσουμε παιδιά, να ενδυναμώσουμε όμως κι εκπαιδευτικούς και ρόλους: o ρόλος του συμβούλου, o ρόλος του ψυχολόγου, o ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή τμήματος», πρόσθεσε.

Όπως είπε, τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους.

«Αυξάνονται τα περιστατικά που αναφέρονται και καταγγέλλονται. Και προτρέπουμε όλους να καταγγέλλουν, να μιλούν, έτσι ώστε να μπορούν οι ειδικοί να παρεμβαίνουν για το καλό του σχολείου, για το καλό των παιδιών μας. Το ασφαλές σχολείο παραμένει ο στόχος μας o αδιαμφισβήτητος», κατέληξε.

