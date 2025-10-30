Συσκέψεις για επεισόδια βίας σε δυο σχολεία της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκαν χθες μεταξύ Αστυνομίας, διεύθυνσης των σχολικών μονάδων, συνδέσμων γονέων και σχολικής εφορείας, με σκοπό τη λήψη μέτρων.

Η μια συνάντηση αφορούσε τα τελευταία επεισόδια στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και η άλλη το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο, όπου πρόσφατα είχαμε κρούσματα βίας με εμπρησμούς.

Αστυνομία και υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, αλλά και της Δευτέρας, δεν αφορά περιστατικό σχολικής βίας. Κατά τη συνάντηση για τα επεισόδια στο γυμνάσιο παρέστησαν η διευθύντρια του σχολείου, ο πρόεδρος του συνδέσμου γονέων, ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας Μάρκος Νικολεττής, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Μάριος Παπαευρυβιάδους, ο υπεύθυνος υπαίθρου Κούμεττος Κουμέττου και ο υπεύθυνος του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας Παύλος Λοΐζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αποφασίστηκε όπως υπάρχει συνεχής επαφή και συνεργασία Αστυνομίας και σχολείου και θα γίνουν διάφορες δράσεις ώστε να μην επαναληφθούν άλλα παρόμοια φαινόμενα. Η Αστυνομία θα ενισχύσει τις περιπολίες της πέριξ του σχολικού χώρου και θα αναζητήσει τα αίτια που προκαλούν τα επεισόδια, ενώ παράλληλα θα δραστηριοποιηθεί και ο αστυνομικός της γειτονιάς. Από την άλλη θα προστεθούν φρουροί στη σχολική μονάδα και θα επιδιορθωθούν κάποιες ζημιές στην περίφραξη. Στο σχολείο ήδη έχουν σταλεί ψυχολόγοι του υπουργείου Παιδείας, παρόλο που το πρόβλημα δεν αφορά στα παιδιά του σχολείου.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία προχώρησε χθες σε τρεις συλλήψεις σε σχέση με τα επεισόδια ξυλοδαρμού μαθητή και του πατέρα του στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 53, 18 και 16 ετών, τα οποία αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθερα για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ σχετικά με το τρίτο πρόσωπο, τηρήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες του Περί Παίδων Νόμου.

Το περιστατικό, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, το χαρακτήρισε ως πολύ σοβαρό, τονίζοντας ότι «δεν αποτελεί βεβαίως σχολική βία, αφού έγινε σε μη σχολικό χρόνο, παρόλα αυτά πολύ σωστά έγιναν καταγγελίες και ανέλαβε αρμοδίως η Αστυνομία την υπόθεση. Έχω ενημερωθεί ότι έγιναν και συλλήψεις. Άρα παίρνει τον δρόμο της η διερεύνηση του θέματος. Πέρα όμως και πάνω από αυτό, εμάς μας ενδιαφέρει το ασφαλές σχολείο, τα παιδιά μας στον πρωινό χρόνο, εκείνη την ώρα που φοιτούν στο σχολείο να νιώθουν και να είναι ασφαλή», πρόσθεσε.

Η υπουργός, επισήμανε επίσης ότι «δουλεύουμε πολυεπίπεδα και στην πρόληψη, έγκαιρα, νωρίς τα παιδιά μας να νιώθουν την αυτοπεποίθηση, να μπορούν να καταγγείλουν περίεργες συμπεριφορές, να μπορούν να λένε όχι, στην ψυχική τους δηλαδή ενδυνάμωση, αλλά δουλεύουμε και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης με κάμερες σε σχολεία, με φύλακες». Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι παρόλο που δεν θέλουμε να βλέπουμε τα σχολεία μας να μοιάζουν με φυλακές, θέλουμε τα σχολεία μας να είναι χώροι δημιουργίας χαράς, εντούτοις αναγκαζόμαστε λόγω των γεγονότων να δουλέψουμε και σε αυτό το επίπεδο και προχωρούμε και με το πρόγραμμα εγκατάστασης καμερών και στο σχολείο του Πλατύ», κατέληξε.