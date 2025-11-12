Θετική έκβαση, όπως όλα δείχνουν, θα έχει σύντομα το αίτημα όχι μόνο βουλευτών και αρμόδιων φορέων αλλά και χιλιάδων πολιτών σχετικά με την ανάγκη αύξησης του ποσού της φοιτητικής χορηγίας αλλά και της αναθεώρησης των κριτηρίων στη βάση των οποίων, αυτή παραχωρείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Αρκεί μόνο να σημειωθεί ότι εδώ και 27 χρόνια, το ύψος των επιδομάτων που παραχωρούνται σε φοιτητές παραμένει το ίδιο και αναλλοίωτο.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών, ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο με αναθεωρημένα κριτήρια για τη φοιτητική χορηγία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί, το νομοσχέδιο θα προνοεί υψηλότερο ποσό χορηγίας σε σχέση με το παρελθόν, ενώ στην περίπτωση των οικογενειών με πέντε παιδιά και άνω, αναμένεται να μην ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ώστε να μπορούν και αυτές να επωφελούνται της φοιτητικής χορηγίας.

Το θέμα συζητήθηκε στην επιτροπή Παιδείας έπειτα από εγγραφή του από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, με τον επικεφαλής Χρίστο Χριστοφίδη, να αναφέρει μεταξύ άλλων, πως το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας στην πορεία των τελευταίων χρόνων έχει μειωθεί πάρα πολύ και πως αυτή έχει χάσει την αγοραστική της αξία καθώς τα ποσά που κάποτε ήταν ικανοποιητικά, σήμερα με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τα ενοίκια που είναι στα ύψη, δεν μπορούν να παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ούτε και καλύπτουν ανάγκες.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, το 2013 το κονδύλι ανερχόταν σε €75 εκατομμύρια, την περίοδο 2019 – 2024 μειώθηκε στα €50,8 εκατ. και σε αυτή τη διακυβέρνηση μειώθηκε ακόμα περισσότερο, στα €48 εκατ.

«Είναι σαφής η ανάγκη για αναθεώρηση της φοιτητικής χορηγίας αλλά και των κριτηρίων της», επεσήμανε ο Χρίστος Χριστοφίδης, κακίζοντας και περιπτώσεις όπου δεν δόθηκε φοιτητική χορηγία σε οικογένεια που ήταν ανάδοχη παιδιού επομένως λάμβανε το σχετικό επίδομα αλλά και σε οικογένεια που ο πατέρας έχασε τη δουλειά του και έλαβε το ταμείο πλεονασμού του. Σε αυτό συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, λέγοντας πως υπήρξε και περίπτωση κατά την οποία μητέρα που λαμβάνει ΕΕΕ, της έδωσαν τη χορηγία αλλά της έκοψαν το ΕΕΕ.

Από πλευράς της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίστηκε ότι έπειτα από οδηγίες που δόθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό, στην παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω επιδόματα, ούτε και το ταμείο πλεονασμού.